Taxa de desemprego no Brasil cai para 7,8% em agosto, menor taxa desde fevereiro de 2015

Por que o desempregou caiu em agosto?

Segundo a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílio, Adriana Beringuy, o aumento da população ocupada influenciou pela queda no desemprego. A população ocupada chegou a 99,7 milhões, um crescimento de 1,3%, ou 1,3 milhão de pessoas, na comparação com o trimestre anterior. “Esse quadro favorável pelo lado da ocupação é o que permite a redução do número de pessoas que procuram trabalho”, explica a pesquisadora.

Em comparação com o trimestre encerrado em maio, três grupos tiveram alta no nível de pessoas ocupadas. Serviços domésticos teve alta de 2,9%, mais de 164 mil pessoas ocupadas. Em seguida, o grupo de Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com alta de 2,4%, ou mais 422 mil pessoas, principalmente na área da Saúde e da Educação pública. "No geral, houve resultado positivo também porque nenhum outro grupo registrou perda estatística de trabalhadores. Mas esses três grupamentos, em especial, contribuíram no processo de absorção de trabalhadores”, afirma Beringuy.