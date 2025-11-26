Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 26

Ibovespa sobe e dólar opera estável com mercado atento aos dados econômicos do Brasil e dos EUA

Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10h31.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 10h52.

A Bolsa de Valores opera em alta nas negociações desta quarta-feira, 26. Às 10h37, o Ibovespa, principal índice acionário da B3, subia 0,85% recolocando-se acima dos 157 mil pontos, com 157.228 de pontuação depois de ficar estacionado nos 155 mil pontos por quatro sessões consecutivas.

O índice é impulsionado pelas ações de grandes empresas, as chamadas blues chips. Os grandes bancos começaram a sessão com altas, assim como a Vale e Petrobras, que se recupera após o tombo nos papéis ordinários e preferencias com a queda dos preços do petróleo no exterior.

No mesmo horário, o dólar estava estável depois de abrir o pregão com viés de alta.

Os investidores digerem dados do IPCA-15 de novembro divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A prévia da inflação fechou novembro em 0,20%, após avançar 0,18% no mês passado.

O resultado ficou um pouco acima do esperado e mostrou uma aceleração em serviços subjacentes e na média dos núcleos, setores críticos para a política monetária. Por outro lado, o IPCA-15 voltou a ficar dentro do teto da meta da inflação perseguida pelo Banco Central pela primeira vez desde janeiro, com alta acumulada de 4,50% nos últimos 12 meses.

Mesmo a pressão em serviços foi atenuada por nova surpresa baixista nos preços dos alimentos, na avaliação do Daycoval. Segundo a instituição, a queda no núcleo reforça o viés de baixa para inflação deste ano.

Além disso, "o resultado não altera nossa expectativa de que a taxa Selic permaneça em 15% até o fim de 2025. Por ora, nossa projeção para inflação em 2025 é 4,5% e, em 2026, de 4,1%", disse o banco.

Ao longo do dia, o mercado também acompanha a divulgação do Livro Bege, realizada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana.

O foco está nos juros nos EUA

A perspectiva de um novo corte na taxa de juros dos EUA também segue no radar do mercado global. O otimismo com a flexibilização da política monetária leva em conta os novos dados econômicos divulgado nesta terça, 25, que sugeriram uma certa fraqueza da economia americana.

A possibilidade de um corte impulsionou especialmente os principais índices de Nova York, que avançaram ainda mais do que o brasileiro na última sessão e hoje também levaram a uma alta nas bolsas asiáticas.

O Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia com alta de 1,8%, com avanço das principais exportadoras e das ações de tecnologia. Na Coreia do Sul, o Kospi também subiu 2,7%, assim como o Taiex de Taiwan, que avançou 1,9%.

Apenas na China os resultados foram mistos. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,1%. Enquanto o Xangai Composto recuou 0,15%, e o Shenzhen Composto subiu 0,3%. O índice S&P/ASX 200 da Austrália fechou com alta de 0,8%, e o S&P/NZX 50, da Nova Zelândia, avançou 0,6%.

As bolsas europeias operam em alta nesta quarta-feira (26) de olho também no orçamento de outono no Reino Unido e nas negociações de um acordo de paz na Ucrânia. Por volta das 10h47, o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,82%.

No mesmo horário, o FTSE 100, do Reino Unido, ganhava 0,58%. O CAC 40, da França, subiu 0,30% e o DAX, da Alemanha, tinha ganho de 0,61%.

Na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças, os futuros de ações também avançam em Nova York.

