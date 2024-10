O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 25, em alta, na esteira do avanço de 1,6% da Vale (VALE3). Todas as atenções se voltam hoje para a mineradora, que deve assinar, junto com a BHP Billiton, o acordo de compensação pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), em novembro de 2015.

Ibovespa hoje

0,09% aos 130.180 pontos Vale (VALE3): +1,64%

O valor total do acordo é de R$ 170 bilhões e foi recebido com bons olhos pelo mercado. Segundo o banco Safra, o mercado esperava que a Vale pudesse ter que aumentar ainda mais suas provisões para cobrir os custos. Com a proximidade da assinatura do acordo, a necessidade de novas provisões pode ser menor do que o esperado, o que agrada os investidores.

Além disso, os números da mineradora melhores do que o esperado também colaboram para a alta. Como previsto, o “efeito China” impactou os resultados da Vale no terceiro trimestre deste ano, que viu sua receita recuar em 10% na comparação anual, alcançando US$ 9,553 bilhões no período, o que refletiu em seu lucro líquido, que caiu em 15%, a US$ 2,412 bilhões, enquanto o Ebitda perdeu 18%, a US$ 3,615 bilhões.

Entretanto, apesar dos recuos, os resultados vieram acima das expectativas. O consenso Bloomberg estimava um lucro de US$ 1,8 bilhão. Já o Ebitda ficou dentro das expectativas dos analistas, que esperavam US$ 3,6 bilhões, enquanto a receita ficou ligeiramente abaixo da projeção em US$ 9,732 bilhões.

Além disso, o recuo no preço do minério de ferro realizado pela Vale, de US$ 7,6 por tonelada ante o trimestre anterior, foi menor que a retração no preço de referência, que encolheu US$ 12 no período. Isso porque a mineradora elevou a qualidade do portfólio, reduzindo os produtos de alta sílica, e em virtude de efeito positivo dos preços provisórios.

Hoje, o contrato para janeiro da commodity, os mais negociados na bolsa de Dalian, encerrou as negociações com alta de 2,81%, cotado a 769,5 iuanes (US$ 108,02) a tonelada.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,7. Na última sessão, a moeda havia caído 0,52%, sendo negociada a R$ 5,663.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.