Ibovespa agora: bolsa opera em queda com cautela no exterior

O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 25. A semana começa impactada pela cautela dos investidores com novos dados dos Estados Unidos e indicadores da inflação na zona do euro, que serão divulgados no decorrer dos próximos dias, e novos desdobramentos da chinesa Evergrande.

Um pouco antes da abertura do mercado, o boletim Focus trouxe a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A mediana para a alta do indicador passou de 2,89% para 2,92% — há um mês era de 2,31%. Considerando apenas as 60 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa passou de 2,90% para 2,96%.

Outro país que divulgará indicadores do PIB nesta semana é os EUA. Na próxima quinta, 28, o país trará os números referentes ao terceiro trimestre do ano; na sexta, 29, as Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês).

Ibovespa agora

IBOV: -0,31%, aos 115.655 pontos.

Na Europa, o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) também está no radar dos investidores, que também será publicado na quinta. Hoje, a Alemanha divulgou o seu índice que mede o sentimento econômico

“O índice referente a setembro teve uma leve queda, saindo de 85,8 pontos em agosto versus 75,7 em setembro. A Europa vive um cenário de juros e inflação mais complexo do que temos visto em outras regiões e países”, pontua Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

Outro destaque desta segunda-feira fica com a Evergrande. A segunda maior empresa imobiliária da China informou, na véspera, que não era capaz de atender às qualificações para a emissão de novas notas, devido a uma investigação do regulador de valores mobiliários do país sobre sua principal subsidiária, Hengda Real Estate Group.

Além disso, a empresa chinesa adiou as reuniões que aconteceriam hoje e amanhã com credores — fato que contribuiu para que os papéis da Evergrande chegassem a cair 25% na bolsa de Hong Kong, sendo negociadas por US$ 0,41.

Com a repercussão, que pode afetar o mercado imobiliário chinês, a cotação do minério de ferro derrete nas bolsas internacionais. Em Singapura, a cotação chegou a recuar aproximadamente 4%. Além disso, a Vale (VALE3) e outras empresas de materiais básicos iniciam o Ibovespa com baixa.

Por fim, a WEG anunciou a aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores, no valor de US$ 400 milhões, da Regal Rexnord Corporation - empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta segunda-feira, a moeda americana sobe 0,55 % a R$ 4,959. Na última sexta, o dólar fechou em queda de 0,06%, cotado a R$ 4,932.

Maiores altas do Ibovespa

WEG ( WEGE3 ) : +3,16%

Dexc ( DXCO3 ) : +2,81%

BB Seguridade (BBSE3) : +2,12%

Maiores quedas do Ibovespa

Casas Bahia ( BHIA3 ) : -4,41%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : - 4,08%

Gol (GOLL4) : -2,06%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.