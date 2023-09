WEG (WEGE3): aquisição anima investidores e ações disparam quase 5%

As ações da WEG (WEGE3) lideram as altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 25. Antes da abertura do mercado, a companhia anunciou a aquisição de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord Corporation - transação de US$ 400 milhões que foi bem recebida pelos investidores.

Por volta das 15h, os papéis da WEGE3 tinham alta de 4,77%, cotados a R$ 36,18. O Ibovespa, por outro lado, cedia 0,05%, aos 115.951 pontos.

Marco Monteiro, analista CNPI da CM Capital, comenta que embora a compra de quase meio milhão de dólares possa gerar cautela de imediato, é o longo prazo que tem animado o mercado. “Num primeiro momento, sai esse alto valor do caixa, mas no longo prazo isso tende a ser benéfico para os investidores de WEG, considerando os lucros que poderão ser colhidos.”

A exemplo disso, os analistas do Santander projetam que a aquisição poderá gerar até R$ 8 bilhões em valor patrimonial, ou aproximadamente 5% do valor de mercado atual da WEG. Junto a isso, a transação inclui dez fábricas em sete países, incluindo Estados Unidos, México, China e Índia, e um montante de 2,8 mil funcionários em todo o mundo.

“Em 2022, esses negócios da Regal registraram receita líquida de aproximadamente US$ 540 milhões e margem EBITDA de 9,5%. Isso se traduziria em acréscimo de receita de 8% e EBITDA de 4% para a WEG”, escrevem em relatório.

Além disso, o banco elencou outros fatores que reforçam que a transição é positiva, sendo eles:

fortalecerá o alcance geográfico da WEG em motores e geradores elétricos, abrindo caminho para que se torne a maior fornecedora global de motores de baixa tensão;

a WEG provavelmente buscará levar a atual margem EBITDA de 9,5% da aquisição para o nível de 18-20%;

a transação é mais uma indicação de que grandes empresas fornecedoras podem estar saindo do negócio de motores elétricos, enquanto a WEG está aumentando sua presença neste mercado.

Apesar disso, o Santander mantém a recomendação neutra sobre a compra de WEGE3. Outro banco a manter a mesma classificação é o Goldman Sachs, que também reforça que a aquisição é positiva para a companhia.

“Vemos a notícia de hoje como positiva estrategicamente, pois pode levar a WEG a expandir ainda mais sua exposição a mercados com moeda forte, diversificando seu portfólio de vendas e protegendo ainda mais a empresa da volatilidade macroeconômica do Brasil”, afirmam os analistas do banco americano.