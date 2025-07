Ibovespa vira para queda e perde os 134 mil pontos

O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 25. Às 11h45, o principal índice da bolsa brasileira registrava recuo de 0,07%, aos 133.711 pontos.

Na véspera, o índice fechou em queda de 1,15%, aos 133.807 pontos, pressionado pelo aumento da tensão na guerra tarifária dos Estados Unidos.

Nesta manhã, o dólar avança, com alta de 0,45%, cotado a R$ 5,544.

Ibovespa hoje

Ibovespa: -0,07%, aos 133.711 pontos

Dólar: +0,45%, a R$ 5,544

IPCA-15

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em julho em 0,33%, aceleração de 0,07 ponto percentual em relação a junho, quando o índice registrou alta de 0,26%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado veio acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,30%.

No acumulado do ano fechou, o índice fechou em 3,40%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses caiu para 5,30%. Em julho de 2024, o IPCA-15 havia registrado um aumento de 0,30%.

Bens duráveis nos EUA

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram 9,3% em junho, com destaque para a queda de quase 52% nos pedidos de aeronaves comerciais, segundo dados do Departamento de Comércio divulgados nesta sexta-feira.

O núcleo de bens de capital, que exclui aeronaves e equipamentos militares, recuou 0,7% após um ganho revisado de 2% em maio. O relatório sugere cautela das empresas diante da incerteza em relação à política comercial e fiscal do governo, embora os embarques de bens de capital, indicador usado no cálculo do PIB, tenham avançado 0,4%.

Segundo a Bloomberg, o resultado aponta para uma desaceleração dos investimentos em equipamentos no segundo trimestre, após o forte impulso do setor aéreo no início do ano.

Balanço da Usiminas

A Usiminas divulgou na manhã desta sexta-feira, 25, um lucro de R$ 127,6 milhões no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 99,7 milhões do mesmo período de 2024. O faturamento somou R$ 6,62 bilhões, alta de 4% em um ano, embora tenha recuado 3% em relação aos três primeiros meses de 2025. O resultado foi impulsionado pelas exportações, que cresceram 29%, enquanto as vendas no mercado interno ficaram estáveis.

A companhia destacou que a concorrência com o aço importado continua forte, mesmo após a renovação do sistema de cotas-tarifa (mecanismo do governo que limita a quantidade de aço estrangeiro com isenção ou tarifa reduzida). Segundo a empresa, a medida não trouxe mudanças efetivas.

A produção de aço bruto ficou em 789 mil toneladas, leve queda de 3% em um ano, mas a produção de laminados subiu 6% tanto na comparação anual quanto trimestral, para 1,12 milhão de toneladas. Já na área de mineração, as vendas aumentaram 22%, para 2,45 milhões de toneladas, apesar da queda nos preços do minério no trimestre.

Fluxo cambial

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 25, que o fluxo cambial parcial de julho está negativo em US$ 1,75 bilhão até o dia 23, reflexo principalmente do fluxo financeiro negativo de US$ 7,06 bilhões, ou seja, mais dinheiro saiu do país por investimentos e transferências do que entrou. Esse movimento é parcialmente compensado pelo superavit comercial de US$ 5,3 bilhões, resultado de exportações de US$ 19,95 bilhões e importações de US$ 14,65 bilhões no período.

Nas contas externas, o Brasil registrou déficit de US$ 5,1 bilhões em junho, o maior para o mês desde 2014 e 52,3% maior que em junho de 2024, pressionado pelo aumento na conta de renda primária, que saltou de US$ 4,9 bilhões para US$ 6,2 bilhões com o envio de lucros, juros e dividendos ao exterior.

A balança comercial apresentou superavit de US$ 5,4 bilhões, mas os serviços tiveram déficit de US$ 4,5 bilhões. No acumulado de 12 meses, o déficit em transações correntes somou US$ 73,1 bilhões, equivalente a 3,42% do PIB.

No radar hoje

À espera da reunião que vai decidir os juros nos Estados Unidos, marcada para a próxima semana, os mercados operam nesta sexta-feira, 25, avaliando sinais mistos vindos de Nova York. As bolsas americanas -- apesar de operarem em alta -- repercutem a forte queda das ações da Intel no pré-mercado (-8,48%), após a empresa divulgar um salto de 81% no prejuízo do segundo trimestre.

Mais tarde, às 14h, a Baker Hughes informa o número de poços e plataformas de petróleo em operação.

No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anuncia às 16h a bandeira tarifária que vai vigorar em agosto.

Outro fator que pode animar o mercado é a notícia de que o vice-presidente Geraldo Alckmin teve, no sábado, uma “longa” conversa com Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos. O diálogo, revelado ontem após o fechamento do mercado, abre uma frente de negociação que pode evitar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Além dos indicadores, o presidente americano Donald Trump viaja hoje para o Reino Unido.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam em queda, pressionadas pela desaceleração da inflação em Tóquio e pelas incertezas comerciais. No Japão, o Topix recuou 0,86%, enquanto o Nikkei 225 caiu 0,88%. Na China continental, o CSI 300 perdeu 0,53% e o S&P/ASX 200, da Austrália, recuou 0,49%. O Kospi, da Coreia do Sul, foi a exceção, com alta de 0,18%.

Na Europa, os mercados operavam em baixa por volta das 11h45 (horário de Brasília), com o Stoxx 600 recuando 0,49%, o DAX, da Alemanha, caindo 0,61%, e o FTSE 100, do Reino Unido, desvalorizando 0,29%. O CAC 40, da França, tinha perda de 0,07%.

Nos Estados Unidos, os índices de Wall Street operavam em alta no mesmo horário. O S&P 500 avançava 0,25%, o Dow Jones subia 0,26%, enquanto o Nasdaq 100 valorizava 0,22%.