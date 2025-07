Dólar fecha em alta, a R$ 5,56, com mais temores sobre tarifas de Trump

No cenário interno, o mercado também reage aos dados do IPCA-15 de julho acima do esperado, reforçando expectativas de manutenção da Selic elevada por mais tempo.

“Paralelamente, dados de balança de pagamentos mostraram aumento do déficit em transações correntes e do fluxo cambial negativo no mês de junho. A cautela permanece ainda entre investidores devido às incertezas nas negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas, mantendo o mercado em compasso de espera até uma definição mais clara do quadro comercial", finaliza Shahini.