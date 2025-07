Alckmin afirma ter conversado com secretário de Comércio dos EUA, mas negociação segue emperrada

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 24, que conversou por 50 minutos com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, no último sábado, 19.

“Conversei com o secretário de comércio, com que já tinha conversado há alguns meses atrás. Reiterei a disposição do Brasil de negociação. O Brasil nunca saiu da mesa de negociação, não criamos esse problema e queremos resolver”, disse.

Alckmin, entretanto, não detalhou que temas foram tratados durante a reunião. Ele disse apenas que o conversa foi “longa, importante, mas os temas são confidenciais”.

Pronunciamentos diários

Alckmin também informou que a partir da próxima segunda-feira, 28, fará pronunciamentos diários, às 11h, sobre as conversas com empresários brasileiros e sobre o status da negociação com os Estados Unidos.

O vice-presidente também não informou se há uma próxima reunião marcada com membros do governo dos Estados Unidos.