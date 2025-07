Lula anuncia R$ 4,67 bilhões para urbanização de favelas do país em evento em Osasco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia em Osasco (SP), nesta sexta-feira, 25, para o anunciar investimentos de R$ 4,67 bilhões em favelas de 32 municípios de 12 estados, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo o governo, os projetos têm previsão financiar 5.606 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, 8.434 unidades habitacionais com financiamento, 8.465 melhorias habitacionais e o benefício a 375 mil famílias. Os projetos agora seguem o fluxo de financiamento da Caixa para contratação.

Do total de recursos previstos para o investimentos nas favelas, R$ 2 bilhões serão destinados a 13 comunidades do estado de São Paulo. Em Osasco, o investimento será de R$ 200 milhões para a Favela da 13, no bairro Jaguaripe, e para a comunidade do Limite, no bairro Santa Maria. A iniciativa prevê 240 novas unidades habitacionais para a Favela da 13 e 194 para a Favela do Limite.

No município paulista, uma assessoria técnica vai elaborar o Plano de Ação Periferia Viva, que envolve a discussão das necessidades do território com a população, além das obras de infraestrutura.