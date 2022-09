Ibovespa hoje: Bolsa cede a mau humor externo após dia de euforia e cai 2%

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 23, seguindo mais um dia de perdas no mercado internacional em meio aos temores sobre as altas de juros do Federal Reserve (Fed) e seus efeitos econômicos.

Ibovespa: - 2,04%, 111.793 pontos

Bolsas dos Estados Unidos caem pelo quarto pregão consecutivo. Na semana, marcada pela terceira alta agressiva do Fed de 0,75 ponto percentual, índices de Nova York acumulam perdas de mais de 4%.

S&P 500 (EUA): - 1,71%

- 1,71% Nasdaq (EUA): - 1,97%

O movimento é diferente do apresentado pelo Ibovespa, que acumula alta no mesmo período. Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira subiu quase 2%, após o Banco Central ter confirmado o fim do ciclo de alta de juros no Brasil.

"Foi um verdadeiro rali pelo fim da alta da Selic, completamente descolado do que está acontecendo no restantante do mundo. Mas é importante ressaltar que, com um crash lá fora, vai ser muito difícil o Brasil se segurar. É o que estamos vendo hoje", afirmou em morning call Paulo Gala, o economista-chefe do Banco Master.

Um dos sintomas da aversão ao risco é a alta do dólar, que salta cerca de 2% contra o real para R$ 5,231. Mas a forte valorização do dólar não se restringe ao mercado brasileiro. O índice DXY, que mede variação do dólar contra as principais moedas do mundo, superou pela primeira vez desde 2002 a marca de 112 pontos nesta sexta. O euro é uma das que mais sofrem, caindo para próximo de US$ 0,97.