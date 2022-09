Ibovespa hoje: Bolsa sobe após Copom encerrar ciclo de alta de juros

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, 22, com investidores regindo à decisão da última noite do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Foi a primeira vez que a taxa Selic se manteve inalterada desde janeiro de 2021, permanecendo em 13,75%.

Ibovespa: + 0,47%, 112.517 pontos

A decisão de manter a taxa Selic era amplamente considerada a mais provável no mercado. No entanto, ainda restavam dúvidas sobre uma possível alta residual, que levaria a Selic para 14%. O Goldman Sachs, por exemplo, atribuía 40% de chance para uma nova elevação.

Durante a reunião de dois dias houve divergências, com dois dos nove votos sendo favoráveis à elevação. No lugar de estender o aperto monetário, contudo, o Copom emitiu um comunicado duro, afirmando que não irá "hesitar" em voltar a subir juros, caso a "desinflação não transcorra como esperado". O BC também deixou claro que não irá cortar juros antes de as expectativas de inflação atingirem as metas.

Apesar da mensagem do BC, a leitura foi de copo meio cheio -- ainda mais diante de taxas de juros cada vez mais altas ao redor do mundo.

O maior otimismo no Brasil contrasta com a cautela no mercado americano, onde bolsas estendem as quedas da véspera, desencadeadas por novas altas de juros.

S&P 500 (EUA): - 0,68%

- 0,68% Nasdaq (EUA): - 1,04%

Na tarde de ontem, 21, o Federal Reserve (Fed) confirmou sua terceira alta de 0,75 ponto percentual, elevando sua taxa de juros para o intervalo entre 3% e 3,25%. Investidores, agora, esperam por uma quarta elevação de mesma magnitude para a reunião de novembro.

As quedas são anda mais fortes nas bolsas da Europa, que fecharam ontem antes da decisão. Po lá, investidores também repercutem a decisão desta manhã do Bank of England, que endossou o coro de alta de juros dos principais bancos centrais, elevando sua taxa de 1,75% para 2,25%.