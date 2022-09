Fed aumenta juros dos EUA em 0,75 p.p. pela 3ª vez consecutiva

O Fomc, comitê do Federal Reserve (Fed) responsável por decidir a taxa de juros nos Estados Unidos, elevou a taxa de juros americana em 0,75 ponto percentual (p.p.) nesta quarta-feira, 21.

Esta é a terceira vez consecutiva que o Fed eleva a taxa em 0,75 p.p., levando o juro americano para o intervalo entre 3% e 3,25% – o maior desde 2008. A decisão era amplamente esperada pelo mercado. Uma alta ainda mais dura, de 1 p.p., era precificada com menos de 20% de chance.

A grande novidade do comunicado vem com a revisão da média das projeções dos dirigentes do Fed. O comunicado aponta para juros em 4,4% ao final de 2022 e de 4,6%, ao final do próximo ano – bem acima dos 4,1% esperados pelo mercado para o mesmo período. A projeção é de 3,9% para o final de 2024 e de 2,9% para 2025.

Após a decisão, investidores ficam no aguardo do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30.

(Em atualização)