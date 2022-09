Equatorial (EQTL3) dispara mais de 7% na bolsa após comprar Celg-D

As ações da Equatorial (EQTL3) disparam mais de 7% nesta sexta-feira, 23, com investidores reagindo ao anúncio da compra da Celg-D da Enel por R$ 1,575 bilhão. O contrato de compra também prevê a reesturturação da dívida da Celg-D com a Enel de R$ 5,717 bilhões, que deverá ser pago em até 12 meses.

A distribuidora de energia eletétrica de Goiás irá adicionar mais 3,3 milhões de clientes à base da Equatorial e contribuir os planos de expansão regional e consolidação no setor, segundo fato relevante. A conclusão do negócio ainda depende da aprovação da Aneel e do Cade.

Analistas do Credit Suisse classificaram a compra como "positiva", mas ressaltaram a falta de informações sobre de onde virá o financimento.

Em encontro anual com investidores, realizado na semana passada, a Equatorialapresentou resultados acima do inicialmente planejado para os processos de turnaround feitos em outras distribuidoras adquiridas.

Os retornos em relação ao projetado saiu 3x para SPVs, 1,5x para Ceal e Cepisa, e 6x para CEEE, destacou o BTG Pactual em relatório sobre o evento. A Equatorial, segundo os analistas do banco, têm apresentado "forte histórico de turnaround de distribuidoras e boa disciplina de capital".