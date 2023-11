Ibovespa agora: bolsa opera em alta com dados dos EUA

Opera com alta o Ibovespa desta quarta-feira, 22. Em véspera de feriado de Ações de Graças nos Estados Unidos, o dia será marcado pela divulgação de indicadores econômicos que vão influenciar no futuro da taxa de juros do país. Por aqui, declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, demonstraram certo otimismo com a trajetória inflacionária brasileira e reflete nos juros futuros durante a manhã. Junto a isso, foi aprovado o texto-base do projeto de lei dos fundos exclusivos e offshore .

Na véspera, a ata do Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), os dirigentes alertaram que mais aperto pode ser apropriado e indicou que a instituição está empenhada em trazer a inflação à meta. Ainda assim, o documento sinalizou que as expectativas de inflação estão "estáveis e bem ancoradas". Para hoje, a atenção dos investidores ficam por conta de novos indicadores econômicos do país, que devem balizar as próximas decisões do BC americano.

Ibovespa agora

IBOV: +0,82%, aos 126.650 pontos.

Às 10h30 (horário de Brasília) foram divulgados dados semanais dos pedidos do auxílio-desemprego. O Departamento do Trabalho informou uma queda de 24 mil pedido na semana passada, totalizando 209 mil. A queda foi maior do que as expectativas, que apontavam para um total de 225 mil. Na semana anterior, os números revisados totalizaram 233 mil pedidos.

Ainda durante a manhã desta quarta-feira foi a vez do Departamento do Comércio americano a publicar os números referentes às encomendas de bens duráveis referentes a outubro. No período, o indicador recuou 5,4%, com um montante de US$ 279,4 bilhões. Essa queda foi também superior às estimativas de uma baixa de 3,1%.

Em meio às apostas de um possível fim do ciclo de alta dos juros nos EUA, os treasuries operam em baixa. O rendimento do título de dez anos, que chegou a ficar acima dos 5%, está em 4,367% na manhã desta quarta-feira. Junto à queda dos títulos americanos, os juros futuros também cedem por aqui. Às 10h17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caia de 10,563% para 10,505%, e o para janeiro de 2027 recuava para 10,345%, de 10,438% no ajuste anterior. No entanto, não é apenas por seguir o compasso exterior que os DIs caem hoje.

Na noite da última terça-feira, o presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, disse, em entrevista à Bloomberg Television, que há espaço para continuar cortando a Selic. “As taxas são tão restritivas no Brasil que podemos continuar o processo de redução dos juros, porque à medida que a inflação diminui, as taxas reais aumentam. Então temos espaço para baixar juros e ainda ficar em campo restritivo”, afirmou.

Durante a manhã de hoje, o mandatário ainda participou de um encontro com o Senado Federal, promovido pela Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Campos Neto defendeu que países emergentes estão desenvolvendo processo mais saudável de queda dos juros. "Vemos os bancos centrais subindo juros, mas em vários países do mundo o fiscal não acompanha o mesmo esforço", disse.

E por falar no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou hoje o texto-base do projeto de lei que define a tributação de fundos exclusivos e offshores. A proposta é uma das bandeiras defendidas pelo Ministério da Fazenda para viabilizar o aumento da arrecadação federal em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. A expectativa é que o texto vá ao plenário ainda nesta quarta-feira.

Petrobras (PETR4) em queda

A sessão desta quarta-feira ainda é marcada pela queda do petróleo no mercado global e os seus reflexos nas petrolíferas listadas no Ibovespa. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) confirmou que a reunião do Comitê Conjunto de Acompanhamento Ministerial foi adiada para 30 de novembro, fato que alimentou as apostas de investidores de que o corte na produção da matéria-prima pode não acontecer.

Diante disso, o Brent para janeiro opera com queda de 4,72%, com o barril cotado a US$ 78,45. Já o WTI para o mesmo mês de referência, cai 5,01%, a US$ 73,87 o barril. Na bolsa brasileira, as empresas ligadas à commodity também operam no negativo. Prio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3) recuam 2,86%, 1,22%, respectivamente. PetroRecôncavo (RECV3), por outro lado, sobe 0,15%.

Mas a principal petrolífera em queda é a Petrobras (PETR3;PETR4), cujas ações ordinárias e preferenciais cedem 1,99% e 2,02%, respectivamente. Junto à baixa da commodity, pesa negativamente para a estatal ruídos políticos que apontam que a posição do CEO, Jean Paul Prates, pode estar em jogo devido à uma falta de consenso entre a política de preços dos combustíveis adotadas pela companhia e as expectativas do governo. Ontem, o presidente Lula se reuniu com Prates, na presença dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda nesta quarta-feira. A moeda americana cai 0,12%, a R$ 4,892. Na terça, o dólar fechou em alta de 0,96%, cotado a R$ 4,898.

Maiores altas do Ibovespa

Marfrig ( MRFG3 ): +5,58%

Petz ( PETZ3 ) : +5,06%

Lojas Renner (LREN3): +4,03%

Maiores quedas do Ibovespa

Prio ( PRIO3 ): -2,38%

Petrobras ( PETR4 ) : -1,04%

Usiminas (USIM5) : -1,03%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Leia mais: