Minério supera US$ 135 apesar de passo da China para conter rali

O minério de ferro superou US$ 135 a tonelada em Singapura, mesmo depois que o governo chinês tentou pressionar o mercado para esfriar o rali.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China convocou algumas corretoras de futuros para uma reunião na terça-feira, 22, para reiterar sua posição contra a especulação no mercado, segundo pessoas a par do assunto. A comissão não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A matéria-prima do aço chegou a ser cotada a US$ 135,05 a tonelada e caminhava para o fechamento mais alto desde junho de 2022.

Estímulos da China

As promessas de estímulo do governo chinês, incluindo um plano de oferecer 1 trilhão de yuans (US$ 140 bilhões) em financiamento para projetos de reurbanização e moradia popular, continuam a alimentar as expectativas de maior demanda por aço para construção.

O otimismo se manteve mesmo diante da chegada do frio no hemisfério norte, que normalmente diminui a atividade dos canteiros de obras, e uma queda nas vendas de imóveis novos nas quatro principais cidades do país.

