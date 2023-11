Privatização da Cemig (CMIG4): Zema aceita repassar ativos à União; ações caem mais de 12%

As ações da Cemig (CMIG4) estão na lanterna do Ibovespa desta quarta-feira, 22. Embora tenham operado na maior parte do pregão próximos à estabilidade, os papéis viraram para o negativo após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmar ao jornal O Globo que concordou com o repasse de ativos do estado para a União. Por volta das 16h35, os papéis CMIG4 tinham uma baixa de 12,14%.

As declarações do governador foram feitas no início da tarde de hoje, após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no Congresso Nacional. No encontro, teria sido feita a proposta para Zema repassar os ativos do estado mineiro à União a fim de abater a dívida de aproximadamente R$ 160 bilhões.

“Estamos de acordo”, disse Zema ao ser questionado pelo O Globo quanto à proposta do repasse de ativos.

Caso esse movimento efetivamente aconteça, além da Cemig, a Copasa (CSMG3) também estaria entre os ativos que ficaram sob tutela federal. No Ibovespa, a companhia mineira de saneamento também opera no negativo, com queda de 4,97%.

Federalização da CMIG4 e da CSMG3: BBA vê caminho desafiador

A notícia de que Zema aceitou federalizar a Cemig, a Copasa e a Codemig não pegou o mercado de surpresa. A proposta de repasse já estava circulando e, na véspera, os analistas do Itaú BBA escreveram que os caminhos seriam desafiadores.

“Vemos uma potencial federalização como muito negativa para a Cemig e a Copasa, pois provavelmente resultaria em uma mudança na equipe de gestão e nos planos estratégicos dessas empresas. A equipe de gestão tem conseguido implementar mudanças para melhorar a eficiência das empresas, apesar das restrições de serem estatais”, dizem.

Matéria em atualização*