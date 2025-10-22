Invest

Ibovespa opera perto da estabilidade com balanços no radar

Por volta das 11h00, a moeda americana caía 0,01%, cotada a R$ 5,389

Ibovespa: índice fechou na terça-feira, 21, em queda de 0,29%, aos 144.085 pontos (Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h17.

O Ibovespa abriu nesta quarta-feira, 22, em alta. O principal índice da B3 operava com alta de 0,21% , aos 144.327 pontos, às 11h00 (horário de Brasília)

Na véspera, o índice fechou em queda de 0,29%, aos 144.085 pontos, puxado pela Petrobras (PETR4) e Itaú (ITUB4) que caíram 0,81% e 0,94%, respectivamente.

Já o dólar abriu hoje sem direção definida, após ter fechado o último pregão a R$ 5,388. Por volta das 11h00, a moeda americana caía 0,01%, cotada a R$ 5,389.

No radar hoje

Os mercados aguardam nesta quarta novos balanços corporativos em Nova York. Após o fechamento dos mercados, Tesla, IBM e Alcoa publicam seus resultados.

Nos Estados Unidos, o calendário de indicadores traz poucos destaques, com a divulgação dos estoques de petróleo pelo Departamento de Energia às 11h30 (horário de Brasília) e, no Brasil, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal às 14h30.

Na Coreia do Sul, o banco central anuncia a decisão de política monetária às 22h00. Na China, segue em andamento a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista, evento que costuma definir diretrizes estratégicas de longo prazo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quarta-feira em Jacarta, na Indonésia, para o início de sua viagem pela Ásia. A agenda cheia inclui uma possível reunião com Trump, no domingo, 26, em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Mercados internacionais

Na Ásia, os pregões fecharam sem direção única. O índice Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia praticamente estável, com queda de 0,11%, enquanto o Topix avançou 0,52%.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,56%, renovando máximas históricas. O Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,94%, e o CSI 300, da China, caiu 0,33%. O S&P/ASX 200, da Austrália, cedeu 0,71%.

Na Europa, o índice Stoxx 600 subia 0,14% por volta das 10h da manhã. O índice britânico FTSE 100 avançava 1,02%, o francês CAC 40 caía 0,23% e o alemão DAX registrava baixa de 0,11%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros do Dow Jones oscilam próximo da estabilidade, com leve alta de 0,03%. Já os do Nasdaq caem 0,13%, enquanto os do S&P sobem 0,09%.

