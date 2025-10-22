Balanço da Tesla, fluxo cambial semanal e Lula na Ásia: o que move os mercados

Os mercados aguardam nesta quarta-feira, 22, em compasso de espera por novos balanços corporativos em Nova York. A operadora AT&T divulga seus números antes da abertura, enquanto Tesla, IBM e Alcoa reportam seus resultados após o fechamento dos mercados.
Nos Estados Unidos, o calendário de indicadores traz poucos destaques, com a divulgação dos estoques de petróleo pelo Departamento de Energia às 11h30 (horário de Brasília) e, no Brasil, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal às 14h30.
Na Coreia do Sul, o banco central anuncia a decisão de política monetária às 22h00. Na China, segue em andamento a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista, evento que costuma definir diretrizes estratégicas de longo prazo.
Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa às 9h25 na cúpula de Finanças e Futuro de Frankfurt.
No Brasil, a ANP realiza às 10h o terceiro leilão de áreas do pré-sal da Oferta Permanente de Partilha (OPP), com foco em atrair novos investimentos para o setor.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quarta-feira em Jacarta, na Indonésia, para o início de sua viagem pela Ásia. A agenda cheia inclui uma possível reunião com Trump, no domingo, 26, em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).
No mercado corporativo, as ações da Netflix caem 6,39% no pré-mercado nesta manhã, refletindo a reação negativa ao balanço divulgado na véspera, quando a empresa frustrou as expectativas de lucro no terceiro trimestre. Já os ADRs da Vale avançam, em resposta positiva ao relatório de produção e vendas.
Mercados internacionais
Na Ásia, os pregões fecharam sem direção única. O índice Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia praticamente estável, com queda de 0,11%, enquanto o Topix avançou 0,52%.
Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,56%, renovando máximas históricas. O Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,94%, e o CSI 300, da China, caiu 0,33%. O S&P/ASX 200, da Austrália, cedeu 0,71%.
Na Europa, o índice Stoxx 600 subia 0,05% por volta das 7h50 da manhã. O índice britânico FTSE 100 avançava 0,87%, o francês CAC 40 caía 0,21% e o alemão DAX registrava baixa de 0,11%.
Nos Estados Unidos, os contratos futuros do Dow Jones oscilam próximo da estabilidade. Já os do Nasdaq caem 0,03%, enquanto os do S&P sobem 0,12%.