Dólar fecha em leve alta com cautela por negociações entre China e EUA

O dólar encerrou o pregão desta quarta-feira, 22, em leve alta, em um dia marcado pela cautela dos investidores com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana subiu 0,13%, vendida a R$ 5,397.

Durante a manhã, o dólar operou estável frente ao real, mas passou a subir na parte da tarde com a notícia de que o governo de Donald Trump está avaliando a possibilidade de implementar um plano para limitar exportações de software para a China, abrangendo desde laptops até motores a jato, como resposta à imposição de restrições por parte de Pequim a exploração de terras raras.

A informação foi revelada à agência Reuters por uma autoridade americana e três fontes que receberam detalhes diretamente das autoridades da Casa Branca.

Embora essa seja apenas uma das alternativas em discussão, o plano atenderia à ameaça feita por Trump no início deste mês de proibir as exportações de "software crítico" para a China, restringindo as remessas globais de produtos que contenham ou tenham sido produzidos com software desenvolvido nos EUA.

"Há poucos indicadores econômicos para serem divulgados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, então o mercado mantém o foco nas negociações comerciais que estão acontecendo, principalmente entre Estados Unidos e China. E também na expectativa do CPI, que é um indicador de inflação ao consumidor dos EUA, que será divulgado e que não deve alterar a aposta de corte de juros nos Estados Unidos, mas traz aí um 'q' de incerteza para o mercado, o que o deixa em compasso de cautela", disse Cristiane Quartaroli economista chefe do Ouribank.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.