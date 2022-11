Ibovespa hoje: Bolsa sobe na contramão do exterior com PEC alternativa no radar

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 21, recuperando parte das últimas perdas. O principal índice da B3 vem de três pregões seguidos de queda, pressionado pela piora da percepção fiscal representada pela PEC da Transição e por sinalizações de que o ex-prefeito Fernando Haddad será o novo ministro da Fazenda.

Ibovespa: + 0,27%, 109.158 pontos

Nesta segunda, indicações de maior responsabilidade fiscal por parte do governo eleito e possíveis direcionamentos para a PEC no Congresso ajudam a aliviar parte das preocupações do mercado. No radar está dos investidores está a chamada "PEC alternativa", apresentada neste fim de semana pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE).

A PEC alternativa à da Transição propõe apenas R$ 70 bilhões fora do teto de gastos (contra R$ 200 bilhões da PEC original), estabelendo um prazo de 4 anos e estipulando uma data para a apresentação de uma nova âncora fiscal. Embora muito mais tragável ao mercado, ainda há grandes incertezas sobre sua adesão no Congresso.

"A proposta de Vieira, com impacto de R$70bi, é muito mais sustentável do que a proposta contida na minuta apresentada pelo [vice-presidente eleito] Geraldo Alckmin", avaliou em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Enquanto o mercado brasileiro segue atento às negociações no Congresso, bolsas internacionais operam em queda nesta segunda. O tom negativo tem como pano de fundo a primeira morte por covid-19 na China desde maio.

O temor do mercado é de que o o óbito, que ocorre em meio ao aumento de casos confirmados no país, adie ainda mais os planos de reabertura do país, afetando negativamente a atividade econômica.

Copel dispara e lidera alta do Ibovespa

As ações da Copel chegam a subir mais de 25% neste pregão, após o governo do Estado do Paraná anunciar seus planos de privatizar a companhia. Segundo carta enviada pelo governador reeleito Ratinho Júnio e publicada pela companhia em fato relevante, o intuito é de que a operação ocorre por meio de venda de ações da companhia em follow-on.

Copel (CPLE6): + 23,60

O Paraná, no entanto, deve permanecer com participação remanescente no negócio de ao menos 15% das ações com direito a voto e 10% do total, de acordo com a proposta apresentada nesta segunda-feira, 21. .