Ibovespa opera em queda com Vale e Ambipar no radar

Dólar registrava alta de 0,21% às 12h, cotado a R$ 5,382

Painel de cotações da B3 | Foto: Germano Lüders/Exame (Germano Lüders/Exame)

Redação Exame

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 12h08.

O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 21. Por volta das 12h, o principal índice da B3 registrava perdas de 0,04%, aos 144.447 pontos.

Na véspera, o índice fechou em alta de 0,77%, aos 144.509 pontos.

Os investidores reagem à notícia da recuperação judicial da Ambipar e aguardam a publicação dos dados operacionais da Vale do terceiro trimestre, que saem após o fechamento do mercado.

O dólar começou o dia em alta. Às 12h, tinha alta de 0,21% e era cotado a R$ 5,382.

No radar hoje

No campo da política monetária, estão previstos discursos de dirigentes dos principais bancos centrais — Banco Central Europeu, Bank of England e Federal Reserve — em eventos sem grande expectativa de impacto no mercado, já que a aposta quase unânime é de que o Fed fará um corte de 0,25 ponto percentual na próxima semana.

Nos balanços corporativos, estão previstos resultados de Netflix e Western Alliance Bancorporation após o fechamento do pregão.

Nesta terça-feira, Lula embarca para a Indonésia e Malásia para participar da reunião da ASEAN. Há expectativa de que ele e Trump tenham um encontro reservado durante a cúpula.

Mercados internacionais

Os mercados globais operam em compasso de cautela nesta terça-feira, 21, após uma sessão de forte alta na véspera em Wall Street e novos recordes em parte da Ásia.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, impulsionadas pelo otimismo em torno de um acordo comercial entre EUA e Coreia do Sul. O sul-coreano Kospi subiu 0,24%. O movimento ocorre após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmar que as negociações estão “nos ajustes finais”.

No Japão, o Nikkei 225 fechou em leve alta de 0,15%, depois de bater recordes mais cedo no dia. O mercado reagiu à confirmação de Sanae Takaichi como primeira-ministra do país.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,70%, impulsionado por mineradoras de lítio, apesar da queda de empresas de terras raras após acordo entre Austrália e EUA. Na China, o CSI 300 avançou 1,53%, enquanto o Hang Seng Index subiu 0,65%. Europa

As bolsas europeias operam em alta nesta terça-feira, por volta das 12h (horário de Brasília). O Stoxx 600 avançava 0,09%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido subia 0,19% e o CAC 40 da França ganhava 0,42%. O DAX da Alemanha tinha alta de 0,17%.

Nos Estados Unidos, os índices operam mistos. Às 12h, o Dow Jones subia 0,86%, enquanto o S&P 500 ganhava 0,16% e o Nasdaq 100 caía 0,15%.

