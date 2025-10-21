Vale divulga prévia de resultados do 3º trimestre hoje: o que esperar

A mineradora Vale (VALE3) vai divulgar seus dados operacionais referentes ao terceiro trimestre do ano nesta terça-feira, 21, após o fechamento do mercado. O relatório traz informações sobre os volumes de minério e outros metais produzidos, as quantidades vendidas e os preços realizados. Por essa razão, o conjunto de dados funciona como uma prévia do balanço trimestral, que será divulgado no próximo dia 30 de outubro (quinta-feira).

As projeções do mercado são positivas para a produção da gigante da mineração. O time de análise da Genial Investimentos estima uma produção de 93,9 milhões de toneladas de minério de ferro no 3T25, alta de 12,4% em relação ao trimestre anterior e de 3,3% na comparação anual.

Em relação aos embarques, a Genial projeta 72,3 milhões de toneladas, avanço de 6,9% na base trimestral e de 4,3% na base anual. Segundo a corretora, o desempenho positivo reflete a sazonalidade favorável, com menos chuvas tanto nos sistemas Sudeste e Norte, maior estabilidade logística e operacional e menor defasagem entre produção e vendas, após o pico de concentração em portos chineses observado no primeiro semestre.

Itaú BBA e Bradesco BBI projetam vendas de aproximadamente 86 milhões de toneladas de minério de ferro no período, crescimento de 11% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 5% na comparação anual.

Também é esperado um aumento no preço realizado (líquido de descontos) do período, da ordem de US$ 9,9 em relação ao segundo trimestre de 2025, nos cálculos do BBA. Com isso, a casa prevê o valor de US$ 95 por tonelada, principalmente devido a preços de referência mais altos e a efeitos positivos do mecanismo de precificação. A Genial projeta o preço de US$ 94,7 a tonelada e uma receita líquida de US$ 10,1 bilhões no terceiro trimestre, cifra 15% maior que a do segundo trimestre e 6% acima da registrada um ano antes.

A produção de pelotas prevista pela Genial é de 9,1 milhões de toneladas, o que representa uma queda anual de 12,5%, enquanto as vendas devem recuar para 8,9 milhões de toneladas.

Já o custo em caixa C1 (incluindo compras de terceiros) deve cair US$ 1,5 por tonelada na comparação trimestral, para US$ 24,8 a tonelada, segundo BBA. A Genial prevê recuo de 5,5% na base trimestral, totalizando US$ 21.

Expansão do resultado operacional

Mesmo em um ambiente desafiador, diante de um real forte, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) espera que mineradoras, incluindo a Vale, entreguem resultados relativamente melhores no terceiro trimestre, sustentados por preços resilientes e volumes sazonalmente mais fortes.

O Bradesco BBI projeta um avanço de 23% no EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da mineradora em relação ao segundo trimestre, impulsionado por preços realizados mais altos e desempenho operacional consistente.

A Genial Investimentos compartilha visão semelhante, destacando que o trimestre deve registrar expansão sequencial do EBITDA, apoiada na valorização dos preços e no aumento dos embarques.

Na mesma linha, o Bank of America (BofA) prevê um crescimento expressivo do resultado operacional, sustentado por maiores volumes, menores custos de caixa (C1) e preços firmes da commodity ao longo do período.

Atualmente, a mineradora estima produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025.