Lula embarca para missão no Sudeste Asiático e pode se reunir com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca nesta terça-feira para uma missão oficial ao Sudeste Asiático. Ele terá compromissos em Jacarta, na Indonésia, nos dias 23 e 24 de outubro, e em Kuala Lumpur, na Malásia, entre os dias 25 e 27, onde fará uma visita de Estado e participará, como convidado, de uma cúpula de líderes da região.

A viagem à Malásia deve ser marcada pela primeira reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump, consolidando a abertura de uma negociação para encerrar o tarifaço sobre produtos brasileiros. Como ambos estarão em Kuala Lumpur como convidados, há expectativa de que o encontro ocorra no próximo domingo, após a abertura da reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O encontro foi acertado em uma conversa telefônica entre Lula e Trump há cerca de duas semanas e voltou a ser discutido na última quinta-feira, em reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Na pauta a ser tratada pelos dois mandatários estão o tarifaço e as sanções impostas a cidadãos brasileiros, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, considerado o algoz do ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado pela Corte a vinte e sete anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Lula iniciará o périplo asiático por Jacarta, na quinta-feira, em retribuição à visita do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ao Brasil, em julho deste ano.

O Mercosul, que recentemente firmou um acordo comercial com Singapura, negocia um tratado semelhante com a Indonésia, tema que deve ser abordado pelo presidente brasileiro em um fórum empresarial no país.

O objetivo da visita a Jacarta é reforçar a parceria estratégica entre os dois países, com foco em comércio agrícola, segurança alimentar, bioenergia, desenvolvimento sustentável e defesa. O comércio bilateral tem registrado crescimento expressivo, com superavit favorável ao Brasil de US$ 2,6 bilhões em 2024.

Na capital indonésia, Lula participará do Fórum Empresarial Brasil–Indonésia, que reunirá cerca de duzentos empresários dos dois países. O presidente deverá fazer um discurso na sessão de encerramento do encontro.

Parceria com a Malásia

No sábado, Lula estará em Kuala Lumpur, onde será recebido com honras de chefe de Estado pelo primeiro-ministro malaio, Anwar bin Ibrahim. Entre os interesses do Brasil no país estão uma parceria na área de semicondutores e a ampliação do acesso ao mercado halal — destinado a produtos e serviços produzidos de acordo com os preceitos islâmicos.

A Malásia mantém investimentos relevantes nos setores de petróleo e gás, com a presença da Petronas, estatal petrolífera do país, e da Yinson, empresa global que atua em plataformas de produção, armazenamento e descarga. Em 2024, o Brasil registrou superavit de US$ 2,8 bilhões no comércio com os malaios.

Nos dias 26 e 27, Lula participará da cúpula da Asean, que pela primeira vez contará com a presença de um presidente brasileiro.

O bloco, formado por Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, formalizará durante o evento o ingresso do Timor-Leste como seu décimo primeiro membro.

Agenda diplomática

A agenda de encontros bilaterais à margem da cúpula da Asean ainda está sendo fechada e inclui a possibilidade de uma conversa com Trump, ainda não confirmada pelos governos dos dois países.

Além disso, Lula pediu uma reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu demandas de outros líderes asiáticos interessados em estreitar laços com o Brasil.

A viagem reforça o esforço diplomático brasileiro para ampliar parcerias econômicas e políticas fora do eixo tradicional ocidental.