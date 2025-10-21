Ambipar entra com pedido de recuperação judicial no Brasil e nos EUA

A Ambipar Participações e Empreendimentos (AMBP3) e sua controlada Environmental ESG Participações protocolaram, na madrugada desta terça-feira, 21, um pedido de recuperação judicial junto à 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A decisão foi aprovada em caráter de urgência pelo conselho de administração da companhia no mesmo dia.

O pedido ocorre após a identificação de indícios de irregularidades em contratos de operações de swap conduzidos pela antiga diretoria financeira, segundo documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A situação culminou na renúncia abrupta do então diretor financeiro e em pedidos de vencimento antecipado de dívidas por parte de credores, com risco de efeito cascata sobre outras obrigações do grupo.

Capítulo 11 nos EUA e proteção de ativos

Paralelamente ao processo no Brasil, a Ambipar também ajuizou, em 20 de outubro, um pedido de proteção nos Estados Unidos, sob o Chapter 11, exclusivamente para sua unidade Ambipar Emergency Response, registrada nas Ilhas Cayman. O processo foi aberto na United States Bankruptcy Court, no Texas, e não envolve outras empresas do grupo.

Segundo comunicado da companhia, a recuperação judicial visa garantir a continuidade das operações e preservar empregos, contratos e serviços prestados, além de assegurar tratamento equitativo aos credores. A proposta é uma reorganização “ordenada e transparente” conforme a Lei nº 11.101/2005.

Assembleia de acionistas será convocada

O conselho da Ambipar também aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para ratificar a decisão de ajuizamento e deliberar sobre a instalação do conselho fiscal e a eleição de seus membros.

Apesar da crise, a companhia afirma manter suas operações normalmente, com a equipe “plenamente mobilizada” e serviços funcionando nos diversos segmentos em que atua.

Documentos sobre o processo estão disponíveis nos sites da companhia, da CVM e da B3.