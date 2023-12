Ibovespa agora: bolsa opera com volatilidade em dia de IBC-Br

O Ibovespa desta quarta-feira, 20, opera sem uma direção definida — oscilando entre alta e baixa. Em dia de agenda relativamente vazia no exterior, apenas com o Reino Unido divulgando dados da inflação, a atenção dos investidores está focada na prévia do PIB brasileiro e nos movimentos corporativos anunciados na véspera.

Por aqui, antes da abertura do mercado, o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do Produto Interno Bruto. Em outubro, o indicador apresentou uma queda de 0,06% em relação ao mês anterior — sendo a terceira contração mensal consecutiva. A expectativa era de uma alta de 0,1% no período. No ano, o IBC-Br acumula alta de 2,36%, e nos últimos 12 meses, avanço de 2,19%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,27%, aos 131.498 pontos.

Outros números aguardados são da Receita Federal, referentes à arrecadação de novembro. E por falar em arrecadação, está marcada para hoje, às 15h, a sessão solene que vai promulgar a reforma tributária. O evento, que acontece no Congresso Nacional, contará com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vale lembrar que, na véspera, a S&P elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, influenciada justamente pela aprovação do projeto.

Fora daqui, os mercados repercutem a inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido. Por lá, o indicador avançou 3,9% em novembro em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido recuou 0,2% em novembro ante outubro. Com o resultado, a inflação inglesa está agora no nível mais baixo desde setembro de 2021. "O resultado amplia as apostas pelo início da flexibilização de juros por lá, porém ainda fica um pouco de receio referente a uma possível recessão no país", diz Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Já no radar corporativo, a Americanas (AMER3) obteve a aprovação do seu plano de recuperação judicial por 97,19% dos créditos. Excluindo créditos intercompany, a dívida da varejista soma R$ 42,5 bilhões. O que também está na mira é o anúncio da Enjoei sobre a compra de 25% da Cresci e Perdi, com a possibilidade de aquisição de 100%. O montante dessa operação foi de R$ 30 milhões.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): +9,06%

+9,06% Marfrig (MFRG3): +4,13%

+4,13% Carrefour (CRFB3): +4,00%

Maiores quedas do Ibovespa

Hapvida (HAPV3): -5,16%

-5,16% Totvs (TOTS3): -2,32%

-2,32% Ambev (ABEV3): -1,14%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,03%, a R$ 4,866. Na terça, o dólar encerrou o dia com queda de 0,81%, cotado a R$ 4,865.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

