RJ da Americanas, Assaí, Enjoei, IBC-Br e CPI do Reino Unido: 5 assuntos que movem o mercado

Bolas internacionais iniciaram esta quarta-feira, 20, sem uma direção definida após o rali motivado pela expectativa de políticas monetárias mais brandas nas principais economias.

CPI do Reino Unido

Nos Estados Unidos, os índices futuros iniciaram o dia em leve queda. Mas na Europa o tom é majoritariamente positivo, após o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido ter saído abaixo do consenso, com queda de 0,3% em novembro ante expectativa de 0,2% de alta. No acumulado de 12 meses, o CPI britânico recuou de 5,7% para 5,1%. A bolsa de Londres sobe cerca de 0,5%.

IBC-Br

No Brasil, o principal dado do dia será o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que será divulgado às 9h. A expectativa para o indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), é de 0,1% de alta em outubro. Na medição anterior, o indicador revelou contração de 0,06%, confirmando as expectativas de desaceleração da economia no segundo semestre.

Americanas (AMER3) aprova RJ

Os debenturistas da Americanas aprovaram o plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores realizada na véspera. A aprovação era bastante aguardada, sendo que a companhia vinha informando grande adesão por parte dos credores dias antes da AGC.

Enjoei (ENJU3) compra fatia da Cresci e Perdi

A Enjoei anunciou na última noite a compra de 25% da Cresci e Perdi com possibilidade de aquisição de 100% da empresa. O preço base da operação foi de R$ 30 milhões, com earn-out a ser calculado em 2027. A Cresci e Perdi é a maior rede de franquias de produtos usados do Brasil, com 550 lojas e GMV de R$ 700 milhões.

Assaí (ASAI3): R$ 800 milhões em debêntures

A Sendas Distribuidora, dona do Assaí, informou ter concluído o processo de reserva de R$ 800 milhões para sua oitava emissão de debêntures. Elas serão emitidas em duas sérias de R$ 400 milhões. As taxas variam entre CDI + 1,95% e CDI + 1,85%.

