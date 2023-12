O que são cartões platinum e como escolher um?

Você é exigente? Então, o cartão Platinum é perfeito para você. Esse cartão oferece uma série de benefícios exclusivos, como abrangência internacional, assistência de viagem, serviço de concierge e muito mais. Ele é direcionado a um público específico, com uma saúde financeira mais estável. Entenda como funciona essa modalidade.

O que são e quais são os benefícios?

O cartão Platinum é emitido por bancos, sendo direcionado a clientes com bom histórico de crédito e renda mais elevada. Essa categoria de cartão de crédito oferece benefícios e vantagens adicionais em comparação com os modelos convencionais.

Por exemplo, ele pode ter abrangência internacional, permitindo transações em nível global durante viagens e compras no exterior. Além disso, o cartão pode oferecer assistência de viagem, fornecendo suporte abrangente, desde informações e indicações até planejamento e auxílio em situações de emergência.

Também é possível encontrar cartões com serviço de concierge, disponível 24 horas por dia, que atua como um assistente pessoal, facilitando reservas de passagens, hotéis, restaurantes e outros serviços. O cartão também proporciona cobertura em situações de emergência, incluindo seguro médico em viagens, seguro de automóveis e proteção contra roubo.

Outros benefícios englobam proteção de compra, garantia estendida original e participação em programas de fidelidade, permitindo o acúmulo de pontos, alguns dos quais podem ser convertidos em milhas ou outros benefícios específicos.

Quanto à elegibilidade, os cartões Platinum são indicados para quem tem renda a partir de R$ 5.000, especialmente para aqueles que apreciam viagens. No entanto, há opções de cartões Platinum que não exigem uma renda mínima.

Já sobre o limite, os cartões Platinum iniciam com um limite de R$ 1.500. Esse valor tende a ser ampliado ao longo do tempo, podendo alcançar até R$ 15 mil, dependendo do histórico de uso do cartão e da consistência nos pagamentos das faturas.

Como escolher?

Escolher um cartão Platinum requer consideração como hábitos de gastos, necessidades, preferências pessoais e benefícios oferecidos pelo cartão.

Avalie como planeja usar o cartão, considerando, por exemplo, benefícios de viagem para quem viaja frequentemente.

Compare os diversos benefícios, como seguros de viagem e assistência pessoal, oferecidos pelos diferentes cartões Platinum.

Esteja ciente das taxas associadas, como anuidade, ao escolher um cartão. Leve em conta os limites de crédito mais elevados comuns nos cartões Platinum, úteis para grandes compras.

Verifique a política de pontos, pois muitos cartões oferecem programas de fidelidade e acúmulo de pontos trocáveis por prêmios ou descontos.

Qual o score ideal ter um?

A pontuação de crédito necessária para obter um cartão Platinum pode variar entre as instituições financeiras.

Alguns indicam que um Score acima de 700 pode ser necessário. No entanto, é crucial lembrar que cada banco tem sua política de concessão de crédito, e o Score é apenas um dos fatores considerados.

Assim, um Score elevado não assegura a aprovação de um cartão Platinum. Outros elementos, como histórico financeiro, renda mensal e relacionamento com o banco, são igualmente ponderados.