Ibovespa hoje: Bolsa oscila perto da estabilidade com cautela no exterior

O Ibovespa opera sem uma direção definida nos primeiros negócios desta quarta-feira, 19, pressionado pela maior aversão ao risco no exterior. Bolsas caem no mercado internacional nesta manhã, com a inflação voltando ao centro das preocupações de investidores.

O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do Reino Unido divulgado nesta madrugada, saiu acima do esperado para o mês de setembro, com alta mensal de 0,5% ante consenso de 0,4%. Com a inflação de setembro, o IPC britânico chegou a casa dos dois dígitos, saltando de 9,9% para 10,1%. A projeção do mercado era de que o IPC anual ficasse em 10%. O nível da inflação britânica é o maior em 40 anos.

Índices de Wall Street, que apresentaram fortes altas nos últimos dois pregões, operam próximos da estabilidade. Apesar do tom de cautela, seguem no radar dos investidores números acima das expectativas para a temporada de balanços do terceiro trimestre.

Balanços nos EUA

A Netflix, que superou as projeções de mercado em todas as frentes em resultado divulgado na última noite, salta mais de 10% na Nasdaq. Ações da Procter & Gamble também operam em alta no mercado americano, após a companhia ter apresentado lucro e receita acima dos consensos de mercado nesta manhã. Ainda são esperados para esta quarta os balanços da Tesla e IBM, previstos para após o encerramento do pregão.

Petrobras salta com petróleo

No Brasil, são as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) que impedem uma queda mais acentuada do Ibovespa. A companhia, com a segunda maior participação do índice, sobe mais de 1%, seguindo a apreciação do petróleo no exterior. A alta da commodity ocorre após o APi estimar, na véspera, queda dos estoques de petróleo dos Estados Unidos em 1,3 milhão de barris. A expectativa era de alta de 1,5 milhão de barris.