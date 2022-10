Inflação acelera no Reino Unido e alcança 10,1% em setembro, a maior desde 1982

A inflação no Reino Unido acelerou e atingiu o índice de 10,1% em setembro, em ritmo anual, contra 9,9% em agosto, estimulada pelos preços dos alimentos, que registrou uma alta sem precedentes nas últimas quatro décadas, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Os números podem aumentar as dificuldades enfrentadas pelo governo da primeira-ministra Liz Truss, que luta para permanecer no cargo depois de apresentar um plano econômico que provocou nervosismo nos mercados e a obrigou a aceitar uma humilhante e drástica mudança de rumo.

De acordo com o ONS, a escalada dos preços no Reino Unido, a maior entre os países do G7, foi parcialmente amortecida pela queda dos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e dos carros usados.

"Depois de uma leve queda no mês passado, a inflação voltou ao nível máximo registrado no início do verão" (hemisfério norte, inverno no Brasil), afirmou Darren Morgan, diretor de estatísticas econômicas do ONS.

Embora a inflação permaneça em uma "taxa historicamente alta, os custos enfrentados pelas empresas começam a desacelerar, com a queda em setembro dos preços do petróleo", disse Morgan.

O novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, reagiu de maneira imediata com uma mensagem aos britânicos.

"Eu entendo que as famílias em todo o país estão enfrentando dificuldades com o aumento dos preços e as contas de energia mais altas", afirmou em um comunicado.