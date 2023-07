Ibovespa hoje: bolsa recua com exterior e produção da Vale no radar

O Ibovespa opera em queda na manhã desta quarta-feira, 19. O movimento segue o ambiente de cautela no exterior, antes da divulgação de balanços de grandes empresas americanas de tecnologia. Netflix, Tesla e IBM irão apresentar resultados do segundo trimestre nesta noite. Índices de Nova York oscilam perto da estabilidade no mercado de futuros desta manhã.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,40%, 117.369 pontos

No Brasil, a WEG abriu a temporada de balanços nesta manhã, com lucro 50% acima do registrado no segundo trimestre do ano passado. O resultado foi de R$ 1,368 bilhão, Foi o quarto trimestre consecutivo em que a empresa apresenta lucro acima de R$ 1 bilhão. A receita operacional líquida cresceu 13,7% para R$ 8,171 bilhões. As ações da empresa sobem pouco mais de 1%.

Outra empresa industrial que apresentou balanço nesta manhã foi a Romi. O lucro da companhia caiu 21,1% na comparação anual para R$ 26 milhões. As ações da empresa caem mais de 3% nesta manhã.

Investidores também repercutem nesta quarta o relatório de produção da Vale (VALE3) apresentado na última noite. A empresa registrou aumento na produção de minério de ferro no segundo trimestre, para 78,7 mil toneladas – crescimento de 6,3% na comparação anual. O número subiu também na comparação trimestral, com um crescimento de 17,9% frente às 66,7 mil toneladas registradas nos primeiros três meses do ano. Diante do aumento de produção de uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, a commodity fechou em queda de 0,6% em Dalian nesta madrugada. As ações da companhia operam perto da estabilidade.

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

*Com colaboração de Beatriz Quesada