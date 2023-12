Ibovespa agora: bolsa opera em alta com Boletim Focus e internacional no radar

O Ibovespa inicia a penúltima semana do ano em alta. Nesta segunda-feira, 18, a bolsa brasileira repercute as novas projeções do Boletim Focus, enquanto fica de olho na política monetária local e internacional ao longo dos próximos dias. No radar corporativo, a Nippon Steel anunciou a compra da US Steel — movimento que pode trazer reflexos à Vale (VALE3) —, e a Americanas (AMER3) recebeu apoio para a sua recuperação judicial.

Antes da abertura do mercado, o Banco Central divulgou as expectativas de economistas para a inflação no Boletim Focus. Para este ano, o indicador saiu de 4,51% para 4,49%. Em relação a 2024, a projeção foi mantida a 3,93%. Há um mês, as estimativas eram de 4,55% e 3,91%, respectivamente.

Ibovespa agora

IBOV: +0,52%, aos 130.873 pontos.

Outros números econômicos do Brasil serão publicados na quarta, 20, com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Mas o que de fato os investidores aguardam — e que pode trazer mais agito ao Ibovespa — é a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Na ocasião, o BC manteve o corte de 0,5 ponto percentual (p.p.), fato que levou a taxa Selic a 11,75%. O documento será divulgado nesta terça, 19.

E por falar em política monetária, na última quarta também foi a vez do Federal Reserve (Fed, banco central americano) decidir a sua taxa de juros, que por lá ficou inalterada na faixa entre 5,25% a 5,50%. O fato até fez o Ibovespa e os índices emergentes, ativos considerados de risco, ficarem em alta, mas logo os ânimos foram contidos com as falas de dirigentes de que ainda é prematuro pensar em cortes. Os investidores já apostavam para que isso tivesse início já em março.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, aponta que na abertura do pregão desta segunda-feira a aversão ao risco dá o tom das negociações. “O par dólar x real segue cotado a 4,94, praticamente representando um zero a zero, e o índice de emergentes está negativo em 0,23%.” Para o especialista, o que deve movimentar a moeda brasileira, bem como causar uma melhora no Produto Interno Bruto (PIB) local é a aprovação do texto da reforma tributária, que ocorreu na sexta, e que segue para promulgação nesta quarta.

Fora daqui, as expectativas são com as decisões monetárias do Japão amanhã, cujo banco central pode tanto manter a atual taxa de juros negativa ou mesmo iniciar o ciclo de alta — não há um consenso claro entre os investidores sobre qual será o rumo adotado. Além desse país, a China também atualiza suas taxas para empréstimos. Na sexta-feira, o país anunciou uma injeção recorde na economia, ao conceder aos credores comerciais US$ 112 bilhões em empréstimos de um ano. O objetivo é dissipar preocupações com a liquidez em meio a um aumento nas emissões de dívida pública.

No radar corporativo os investidores repercutem a compra da US Steel pela Nippon Steel por US$ 14,9 bilhões. A oferta corresponde a cerca de US$ 55 por ação. Anteriormente, a empresa americana havia recusado uma oferta de US$ 7,3 bilhões feita pela Cleveland-Cliffs Inc. O movimento pode afetar a blue chip Vale no pregão de hoje, visto que a mineradora brasileira tem parceria com a companhia japonesa para soluções de descarbonização na siderurgia. Na abertura, os papéis VALE3 subiam 0,34%.

Por fim, a Americanas informou nesta manhã ter alcançado apoio ao plano de recuperação judicial representativo de 57% de sua dívida. A varejista obteve, em termos de volume de crédito, o apoio necessário para aprovar o Plano de Recuperação Judicial na a Assembleia Geral de Credores marcada para esta terça-feira, 19.

Maiores altas do Ibovespa

PetroRecôncavo (RECV3): +3,60%

+3,60% São Martinho (SMTO3): +3,35%

+3,35% MRV (MRVE3): +2,58%

Maiores quedas do Ibovespa

Klabin (KLBN11): -2,88%

-2,88% Casas Bahia (BHIA3): -2,15%

-2,15% Embraer (EMBR3): -1,59%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,22%, a R$ 4,947. Na sexta, o dólar encerrou o dia com alta de 0,45%, cotado a R$ 4,936.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

