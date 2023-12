Recuperação judicial: Americanas (AMER3) garante apoio de donos de 57% da dívida

A Americanas informou nesta segunda-feira, 18, ter alcançado apoio de detentores de 57% de sua dívida ao plano de recuperação judicial. A adesão, mais recentemente, foi subscrita pelos fundos do BTG Pactual Asset, do Itaú Unibanco Asset, pelo Banco Safra e pela Oliveira Trust.

Com as subscrições, a companhia obtém o apoio necessário para aprovar o Plano de Recuperação Judicial na a Assembleia Geral de Credores (AGC). A AGC está marcada para esta terça-feira, 19.

Além da aprovação por maioria do volume de créditos, a Americanas precisa do apoio da maioria simples dos credores presentes na AGC. Para esse critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral.

Termos da recuperação judicial da Americanas

Os principais termos da proposta de recuperação judicial são: