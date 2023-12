Aprovação da reforma tributária, apoio à RJ da Americanas e Focus: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais operam perto da estabilidade nesta segunda-feira, 18, de ressaca após o último rali para ativos de risco motivado por sinalizações de quedas de juros nos Estados Unidos. Na semana passada, quando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, admitiu discussões para cortes no ano que vem, os principais índices de Wall Street subiram mais de 2%, enquanto o Ibovespa renovou máxima histórica. Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a Selic em 0,50 ponto percentual para 11,75% e indicou continuação do ritmo de cortes.

Aprovação da reforma tributária

No radar dos investidores, nesta segunda, está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, aprovada na noite de sexta-feira, 15. O texto unifica impostos federais, estaduais e municipais, além de de criar um sistema baseado no Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A expectativa é de que o texto seja promulgado nesta quarta-feira, 20.

Focus

Economistas do mercado revisaram para baixo a expectativa para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano de 4,51% para 4,49%. Também foi revisado o câmbio deste ano de R$ 4,95 para R$ 4,93. A perspectiva para o câmbio de 2024 foi mantida em R$ 5.

Americanas (AMER3) e o apoio à RJ

A Americanas informou nesta manhã ter alcançado apoio ao plano de recuperação judicial representativo de 57% de sua dívida. A adesão, mais recentemente, foi subscrita pelos fundos do BTG Pactual Asset, pelo Banco Safra, pela Oliveira Trust e pelos fundos geridos pelo Itaú Unibanco Asset.

Com isso, a companhia obteve, em termos de volume de crédito, o apoio necessário para aprovar o Plano de Recuperação Judicial na a Assembleia Geral de Credores marcada para esta terça-feira, 19. Além da aprovação por maioria do volume de créditos, a Americanas precisa do apoio da maioria simples dos credores presentes na AGC. Para esse critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral.

Confira as últimas notícias de Invest: