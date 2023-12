Nota Fiscal Paulista: últimos créditos são liberados nesta segunda

Consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista podem resgatar R$ 37,1 milhões em créditos nesta segunda-feira, 18. O valor é referente aos créditos de compras realizadas em agosto deste ano e pode ser retirado até 18h no aplicativo ou no site portal.fazenda.sp.gov.br. Ao todo, mais de 14,1 milhões de participantes cadastrados terão direito aos créditos do programa.