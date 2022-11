Ibovespa se recupera com ajuda do exterior, mas caminha para fechar semana em queda

O Ibovespa sobe mais de 1% nesta sexta-feira, 18, acompanhando as altas do mercado internacional, que segue repercutindo os últimos números da temporada de balanços do terceiro trimestre e expectativas de altas de juros do Federal Reserve.

O movimento positivo deste pregão, no entanto, é insuficiente para apagar as perdas da semana, marcada pela entrega da PEC da Transição. A proposta que chegou ao Congresso é vista com grande desconfiança pelo mercado, já que deve viabilizar cerca de R$ 200 bilhões fora do teto para programas sociais e não estabelece um prazo de validade para os gastos extra-teto. No último pregão, a bolsa brasileira chegou a ir à mínima desde setembro, só atenuando as perdas após a renúncia do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega da equipe de transição do novo governo.

Quem também se recupera nesta sexta é o real, com o dólar interrompendo a sequência de duas altas consecutivas contra a moeda brasileira.

Dólar: - 0,89%, R$ 5,354

Apesar do cenário aparentemente mais calmo desta sexta, ainda há grandes incertezas sobre os rumos fiscais do próximo governo. Além das negociações da PEC, que devem permear as próximas semanas, investidores seguem ansiosos para saber quem será o novo ministro da Fazenda.