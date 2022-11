Campos Neto diz que ainda é cedo para estimar impacto fiscal do novo governo

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, acredita que ainda é cedo para estimar o impacto fiscal dos gastos propostos pelo novo governo Lula, uma vez que ainda existem muitas incertezas na mesa.

“Precisamos ver o que vai sair das negociações. O que lemos das notícias é que o governo está propondo mais gastos do que o mercado esperava. Mas nós [do BC] não podemos trabalhar com suposições, precisamos esperar para ver”, afirmou Campos Neto em evento da Bloomberg na manhã desta sexta-feira, 18.

A declaração foi dada após dois dias de sangria na bolsa diante do temor dos investidores com a PEC da Transição. A proposta apresentada pelo governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva coloca o programa social Bolsa Família fora do teto de gastos, a principal âncora fiscal do País.

A estimativa é que a PEC tenha um impacto extra-teto de R$ 200 bilhões de reais. Embora os gastos já estejam postos, ainda não se sabe a duração da medida, o que alimenta as dúvidas. Outro ponto que tem causado aflições é a falta da indicação de um nome para a pasta da Economia.

“A incerteza desempenha um forte papel na atuação do BC. Com menos incerteza, é possível realizar gastos maiores [no campo social] com menos impacto nos mercados e na credibilidade [da disciplina fiscal]. Não ser capaz de comunicar o que será feito, provavelmente fará com que se possa fazer menos”, defendeu o presidente.

Quando se trata do Banco Central, a principal preocupação é que a autoridade monetária mude a trajetória dos juros por conta do risco fiscal. Antes da PEC, a expectativa era de que os juros começassem a cair a partir da segunda metade do próximo ano. A volatilidade dos últimos dias, no entanto, fez o mercado precificar uma nova alta para 2023, com a Selic subindo para 14,50% ao ano.

Campos Neto disse que é difícil estimar em números o quanto de incerteza seria necessário para que o BC mudasse de rota, mas reforçou que a entidade estará atenta que “fará o que for preciso para acomodar as expectativas”.

Enquanto não há uma definição, o cenário se traduz em volatilidade na bolsa e no câmbio. Perguntado sobre essa reação, Campos Neto afirmou que o mercado não é um “monstro ou uma entidade”, mas sim uma máquina de alocar recursos que precisa de previsibilidade para funcionar bem.

O presidente defendeu ainda que a responsabilidade fiscal é indispensável para a continuidade dos gastos sociais. “Caso o aumento de gastos chegue a um ponto de inflexão, cria-se um problema no mecanismo de precificação que resulta na desorganização nos mercados. O saldo disso tudo é prejudicial, principalmente, para os mais necessitados”, disse.