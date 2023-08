Ibovespa hoje: bolsa vira para baixo e caminha para o 13º pregão de queda

O Ibovespa virou para queda nesta quinta-feira, 17, podendo estender a sequência de perdas para o 13º pregão consecutivo. A sequência de perdas já é a maior já registrada pelo principal índice da B3.

Ibovespa agora

Ibovespa: -0,09%, 116.486 pontos

Os ventos contrários vêm do exterior, onde a cautela segue dando as cartas no mercado, tendo como pano de fundo os alertas presentes na ata última decisão de juros do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), o Fomc. Índices americanos, que sinalizavam uma recuperação ainda no mercado de futuros, oscilam sem uma direção definida em Nova York.

O documento, divulgado na tarde de ontem, alertou para os riscos de alta da inflação,, elevando os temores do mercado de que o ciclo de elevações da taxa de juro americana ainda não tenha chegado ao fim. Bolsas da Europa, que fecharam antes da divulgação da ata, apresentam firmes quedas nesta quinta.

Expectativas de juros mais altos por mais tempo pressionam também a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. O rendimento T-10, título americano com vencimento em 10 anos, atingiu máxima desde 2008 nesta madrugada, indo a 4,31%. Essa alta tende a fortalecer especialmente o dólar, dado a maior atratividade do investimento em títulos dos Estados Unidos.

Maiores altas do Ibovespa

VALE3: + 2,38%

BRAP4: + 2,12%

TOTS3: +2,23%

Maiores quedas do Ibovespa

ALPA4: - 4,09%

VIIA3: - 4,47%

YDUQ3: - 5,47%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.