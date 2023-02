Ibovespa hoje: bolsa segue queda no exterior com temor de juro mais alto nos EUA

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 17, seguindo as perdas do mercado internacional. Índices de Nova York, que fecharam o último pregão em queda de mais de 1%, estendem as perdas no mercado de futuros em meio a preocupações de alta de juros.

Ibovespa: - 0,39%, 109.530 pontos

Expectativas de que o Federal Reserve seja mais duro no combate à inflação americana cresceram nesta semana, com dados mais fortes que o esperado para o varejo dos Estados Unidos e para o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês).

Declarações do presidente do Fed de St. Luis, James Bullard, também contribuem para a maior cautela no mercado. Na última tarde, Bullard reforçou que o Fed continuará subindo as taxas de juros para assegurar a desinflação da economia americana e ainda afirmou que na última reunião defendeu uma elevação mais expressiva, de 0,50 ponto percentual contra a de 0,25 p.p. efetuada pelo Fed.

Vale recua após balanço

Na bolsa, as ações da Vale, com maior participação do Ibovespa, são negociadas em queda após o resultado do quarto trimestre.

Vale (VALE3): - 0,18%

A mineradora apresentou lucro líquido de US$ 3,7 bilhões em balanço do quarto trimestre, 30% abaixo do registrado no mesmo período de 2021.

"Diante de custos ainda altos na operação de ferrosos, Vale reportou novamente um resultado operacional abaixo das nossas expectativas. Acreditamos que os preços de minério de ferro estão altos e podem sofrer futuras correções, o que nos levou a alterar nossa recomendação de Vale para neutro", Ilan Arbetman, analista da Ativa, avaliou em relatório .

Financeiras no vermelho

Entre as maiores quedas do dia estão os papéis do setor financeiro. Como pano de fundo está o resultado da XP, que apresentou queda de lucro no quarto trimestre e recua 10% no pré-mercado americano. A Modal, aquirida no ano passado pela companhia, cai 14% na bolsa brasileira. Nubank, BTG e Dotz também operam no negativo.