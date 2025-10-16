Ibovespa opera em queda, mas mantém a faixa dos 142 mil pontos

Ibovespa: investidores acompanham novos discursos de dirigentes do Fed (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h30.
O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 16, revertendo parte dos ganhos da véspera. Às 11h30, o índice operava em queda de 0,29%, aos 142.193 pontos. Na quarta-feira, fechou com ganhos de 0,65%, aos 142.603 pontos.
O dólar opera também em queda. Por volta do mesmo horário, estava cotado em R$ 5,423, baixa de 0,72%.
O foco desta quinta-feira são as negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros. A reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, será a primeira conversa oficial entre eles depois da aproximação entre os presidentes Lula e Donald Trump.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, teve alta de 0,40% em agosto na comparação com julho. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central (BC).
O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava um aumento de 0,70%. Em julho, o indicador ficou em -0,50%. Esse é o primeiro mês que o indicador registra alta após três quedas consecutivas.
Mais cedo, às 8h, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de outubro de 2025 subiu 0,45% e acumula alta de 3,93% nos últimos 12 meses.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 15h, da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM).
Nos Estados Unidos, às 11h, foi divulgado o Índice de Mercado Imobiliário de outubro, medido pela National Association of Home Builders (NAHB), que subiu a 37 em outubro, o maior em seis meses, de 32, acima das previsões de 33. Já às 13h, o Departamento de Energia dos EUA publica os dados semanais de estoques de petróleo.
Os holofotes também se voltam para o Federal Reserve (Fed), com uma série de discursos de dirigentes ao longo do dia. Às 10h falaram Christopher Waller e Michael Barr, seguidos de Michelle Bowman às 11h. No final da tarde, às 17h15, discursa Stephen Miran. Neel Kashkari encerra a agenda às 19h.
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa às 13h de um painel sobre economia global no encontro anual do FMI.
As bolsas globais operam com tendência positiva nesta quinta-feira. Na Ásia, os principais índices fecharam em alta, com destaque para a Coreia do Sul: o índice Kospi avançou 2,49%, renovando recorde histórico após o FMI elevar a projeção de crescimento do país para 0,9%.
O Nikkei 225 do Japão subiu 1,27% e o Topix ganhou 0,62%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,86%. Na China continental, o CSI 300 teve alta de 0,26%, mas o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,09%.
Na Europa, os índices operavam mistos, com o Stoxx 600 em alta de 0,18% por volta das 11h30. O CAC 40 da França avançava 0,84%, enquanto o DAX da Alemanha recuava 0,16% e o FTSE 100 do Reino Unido caía 0,29%. As ações da Nestlé dispararam após a companhia anunciar o corte de 16 mil empregos.
Nos Estados Unidos, os índices operavam em alta. Às 11h30, o Dow Jones subia 0,20%, o S&P 500 avançava 0,42% e o Nasdaq 100 ganhava 0,80%, com impulso dos balanços corporativos positivos.