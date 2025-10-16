IBC-BR: prévia do PIB cresce 0,40% em agosto

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, cresceu 0,40% em agosto na comparação com julho. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Banco Central (BC).

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava um aumento de 0,70%. Em julho, o indicador ficou em -0,50%.

Esse é o primeiro mês que o indicador registra alta após três quedas consecutivas.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o IBC-Br tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”. Na prática, o índice serve como parâmetro os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliarem o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e como a Selic afeta a dinâmica de crescimento.

O próprio BC afirma que por se tratar de indicador de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do PIB. Embora a comparação seja natural, a autoridade monetária afirma que há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.