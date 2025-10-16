Economia

Macro em Pauta

IBC-BR: prévia do PIB cresce 0,40% em agosto

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava um aumento de 0,70%

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09h05.

Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 09h20.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, cresceu 0,40% em agosto na comparação com julho. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Banco Central (BC).

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava um aumento de 0,70%. Em julho, o indicador ficou em -0,50%.

Esse é o primeiro mês que o indicador registra alta após três quedas consecutivas.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o IBC-Br tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”. Na prática, o índice serve como parâmetro os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliarem o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e como a Selic afeta a dinâmica de crescimento.

O próprio BC afirma que por se tratar de indicador de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do PIB. Embora a comparação seja natural, a autoridade monetária afirma que há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.

Acompanhe tudo sobre:PIBPIB do BrasilIBC-BrBanco Central

Mais de Economia

INSS suspende pagamento bônus para reduzir fila de pedidos por falta de recursos

FMI aponta trajetória de alta da dívida do Brasil, que deve alcançar 98,1% do PIB em cinco anos

Haddad defende fim de restrições comerciais unilaterais ao FMI e destaca compromisso com a meta

Varejo cresce 0,2% em agosto, diz IBGE

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Anthropic mira big tech com modelo barato e faturamento de US$ 7 bi

Pop

Vale Tudo: quem foi o autor da primeira versão da novela

Ciência

Para Jeff Bezos, fundador da Amazon, seres humanos viverão no espaço em até 20 anos

Brasil

Polícia da Bahia faz operação contra esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro