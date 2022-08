Ibovespa hoje: bolsa opera estável com balanços e exterior no radar

O Ibovespa opera sem uma direção definida nos primeiros minutos do pregão desta terça-feira, 16. O movimento acompanha a fraqueza dos índices futuros de Wall Street, que sinalizam uma pausa no rali para ativos de risco. O dólar sobe nesta manhã.

Ibovespa : + 0,15%, 113.221 pontos

: + 0,15%, 113.221 pontos Dólar: + 0,67%, R$ 5,126

No radar de investidores estão os balanços da temporada de resultados do segundo trimestre e dados da atividade americana.

A produção industrial dos Estados Unidos cresceu acima do esperado para julho, com expansão de 0,6% ante consenso de 0,3% frente ao mês anterior. Os dados, porém, tiveram efeito limitado nas bolsas de Nova York. A maior cautela do mercado americano ocorre antes da ata da última reunião do Federal Reserve, prevista para quarta-feira, 17.

S&P 500 (EUA) : - 0,11%

: - 0,11% Dow Jones (EUA): + 0,10%

+ 0,10% Nasdaq (EUA): - 0,40%

Na NYSE, porém, as ações do Nubank abriram em forte alta de mais de 19%, com investidores reagindo ao resultado divulgado na última noite. Um dos destaques foi o crescimento de sua base de clientes, que chegou a 65,3 milhões no fim do período.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Ações em destaque

No Brasil, as altas são lideradas por empresas de proteína animal e de commodities metálicas. A Vale, com o maior peso no Ibovespa, sobe pouco mais de 2%, dando sustentação ao índice.

Entre as maiores altas ainda estão as ações da Bradespar (com grande participação na Vale), Marfrig, BRF e Suzano.

A ponta negativa é amplamente liderada por Méliuz e Yduqs, que apresentaram na véspera seus números do segundo trimestre. Os papéis chegam a cair mais de 8%. Rede D'Or e Taesa, que também divulgaram balanço ontem, caem mais de 3%.