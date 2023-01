Ibovespa hoje: bolsa cai puxada por ações da Vale; Americanas volta a liderar perdas

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, 16, puxado pela queda das ações da Vale, após desvalorização do minério de ferro na China. A commodity caiu mais de 5% nesta madrugada, voltando a fechar abaixo de US$ 120 por tonelada após sinalizações de interferência do governo chinês. O dólar sobe, se afastando do menor patamar do ano.

Ibovespa: - 1,44%, 109.323 pontos

Dólar: + 0,37%, R$ 5,125

Em comunicado do fim de semana, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China se informou ter se encontrado com empresas do setor lembrá-las de "verificarem cuidadosamente e serem precisas" antes de publicarem informações, segundo a Bloomberg. Além da Vale, outras mineradoras e siderúrgicas da B3 operam em firme queda nesta tarde.

Vale (VALE3): - 2,10%

CSN Mineração (CMIN3): - 2,62%

CSN (CSNA3): - 3,32%

A maior queda do dia, porém, é liderada pelas ações da Americaas, que desabam mais de 30%. No cerne da desvalorização estão disputas judiciais. Na sexta-feira, 13, a empresa informou ter obtido uma liminar que suspende a possibilidade de bloquio de bens pelo vencimento antecipado de dívidas. Mas a decisão foi questionada. Com incertezas sobre o futuro da Americanas, investidores migram para as ações da Via e Magazine Luiza, que chegam a subir mais de 10% neste pregão.

Americanas (AMER3): - 42,22%

Magazine Luiza (MGLU3): + 11,37%

Via (VIIA3): + 13,06%

No mercado, investidores também segue à espera do que irá sair dos encontros do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em participação no Fórum Econômico de Davos. "Os investidores cauteloso sobre como ele irá apresentar os planos do governo Lula para o mundo", disse Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

No exterior, o clima é de cautela. Índices da Europa fecharam em leve alta, enquanto os futuros de Nova York registram leves quedas nesta tarde. Nos Estados Unidos, no entanto, o pregão à vista permanece fechado devido ao feriado de Martin Luther King.