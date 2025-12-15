Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 15

O principal índice da B3 voltou a encostar no patamar de 162 mil pontos com expectativa de corte de juros e dados do Brasil e dos EUA no radar

(Germano Lüders/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10h31.

Ibovespa abriu as negociações desta segunda-feira, 15, em alta apoiada pelo recuo de 0,25% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em outubro, na comparação com setembro na série com ajuste sazonal, e pela redução das perspectivas do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Segundo especialistas, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) dá sinais de desaceleração da atividade e reforçam a perspectiva de corte na taxa básica de juros, a Selic. Às 10h15, a principal referência do mercado acionário brasileiro caía 0,58%, aos 161.703 pontos.

No mesmo horário, o dólar também recuava 0,39%, cotado a R$ 5,389.

"Essa deterioração, combinada à desinflação recente, reforça nossa expectativa de início dos cortes da Selic no primeiro trimestre, em especial na reunião de janeiro", afirma André Valério, economista sênior sobre o IBC-Br que, no mês anterior, já havia caído 0,19%.

"O IBC-Br dá continuidade àquela divulgação do terceiro trimestre do PIB, principalmente em indústria e serviços com um desempenho bem mais fraco. Isso leva a crer que a política monetária está surtindo efeito principalmente nos setores de atividades com maior sensibilidade aos juros, enquanto os setores não cíclicos, a agropecuária, vem mostrando desempenho acima do esperado e sustentado o crescimento do PIB", diz Antonio Ricciardi, economista do banco Daycoval.

Os analistas de mercado consultados pelo BC também diminuíram as projeções do IPCA. Para este ano, a inflação reduziu de 4,40% para 4,36%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,16% para 4,10%.

Esta semana é crucial para calibrar as expectativas dos investidores em torno dos próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom), principalmente com a divulgação nesta terça, 16, da ata do Copom, nesta terça, 16, e ao Relatório de Política Monetária (RPM), na quinta-feira.

O cenário eleitoral para 2026 também é acompanhado de perto pelos agentes após uma pesquisa indicar, na sexta-feira, maior competitividade de nomes da direita em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

