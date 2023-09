Ibovespa agora: bolsa oscila com dados do Brasil e da China

O Ibovespa nesta sexta-feira, 15, anda de lado, acompanhando o ânimo do mercado internacional com dados da China, que vieram melhor do que as expectativas dos investidores. No Brasil, o varejo também surpreendeu.

Antes da abertura do mercado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os indicadores das vendas do comércio varejista em julho, que subiu 0,7% em julho, após variação de 0,1% em junho. O consenso era um avanço de 0,3%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 2,4%.

“Lembremos que em julho ainda não havia sido cortada a Selic, mas já estava evidente que iriam cortar. Esperamos ver melhora dos indicadores de investimento quando avançarmos sobre o mês de agosto”, aponta o economista André Perfeito.

Ibovespa agora

IBOV: -0,12%, aos 119.252 pontos.

Já as vendas do varejo chinês em agosto apresentaram uma alta anual de 4,6%, acima do consenso, que era de 3%. Outro dado que surpreendeu foi a produção industrial, que apresentou um avanço de 4,5% nos últimos 12 meses, superior à expectativa de 4%. Já o desemprego por lá caiu de 5,3% para 5,2%.

Junto aos indicadores, na véspera, o banco central da China anunciou medidas monetárias para tentar resgatar o setor imobiliário em meio à crise de dívida vivida pelo setor. Com isso, o minério de ferro firmou mais um dia de alta, saltando perto de 1,8% na bolsa de Dalian.

No acumulado da semana, a commodity subiu cerca de 8%, registrando seu maior ganho semanal em três meses. Isso tem ajudado o mercado brasileiro por meio das ações da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa.

A mineradora subiu mais de 4% somente no último pregão, impulsionando o Ibovespa para acima dos 119 mil pontos. Além disso, nos Estados Unidos, as ADRs da Vale sobem mais de 1% no pré-mercado americano.

Dólar hoje

O dólar hoje iniciou o dia em queda. Nesta sexta-feira, a moeda americana cai 0,07% a R$ 4,869, com mercado reagindo à divulgação dos dados do varejo Chinês. Ontem, o dólar fechou em queda de 0,74%, cotado a R$ 4,880.

Maiores altas do Ibovespa

Dexco ( DEXCO3 ) : +3,11%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : +1,94%

CMIN (CMIN3) : +1,81%

Maiores quedas do Ibovespa

Via ( VIIA3 ) : - 3,33%

Grupo Pão de Açúcar ( PCAR3 ) : - 1,31%

BTG Pactual (BPAC11) : - 1,16%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.