Fluxos para ações saltam com aposta em pouso suave, diz BofA

Os investidores estão apostando na recuperação das bolsas globais, e a prova vem da indústria de fundos. Os fundos globais de renda variável registraram os maiores ingressos semanais em 18 meses, segundo o Bank of America (BofA). A explicação por trás do movimento está na confiança crescente dos investidores de que a economia dos Estados Unidos caminha para um pouso suave.

Por outro lado, o estrategista Michael Hartnett alerta que o fluxo acumulado de US$ 1 trilhão nos fundos de alta liquidez do mercado monetário este ano sinaliza um mercado de baixa à frente. Isso porque os investidores costumam colocar seus recursos em ativos de curto prazo e liquidez imediata do mercado monetário, equivalentes a dinheiro em caixa, quando estão avessos ao risco.

As ações globais atraíram US$ 25,3 bilhões na semana até 13 de setembro, o maior ingresso desde março de 2022, segundo dados da EPFR Global compilados pelo BofA. Mas os fluxos foram maiores ainda para Treasuries e para os ativos mais líquidos.

Para Hartnett, a oportunidade de vender ações chegará em breve. “Mais alto significa mais difícil”, disseram os estrategistas do banco, acrescentando que os investidores devem lembrar do atraso com que a política monetária mais restritiva surte efeito na economia.

Um dado importante a ser observado é o relatório de geração de empregos nos EUA, conhecido como payroll, um indicador da força do mercado de trabalho acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

“Achamos que os mercados podem subir até o primeiro dado negativo de payroll, mas isso provavelmente será seguido por uma queda no segundo dado negativo”, disseram os estrategistas. “Enquanto isso, os investidores devem ficar comprados em ativos que já precificaram um ‘pouso forçado’, pois têm menos a perder em uma recessão e, se não houver recessão, têm grande potencial de alta, e vice-versa: vendidos nos que não precificaram contração alguma.”

Confira o calendário das reuniões do Fed em 2023

31 de janeiro e 1º de fevereiro

21 e 22 de março

2 e 3 de maio

13 e 14 de junho

25 e 26 de julho

19 e 20 de setembro

31 e 1 de novembro

12 e 13 de dezembro

O que foi decidido na última decisão do Fed?

Em sua última decisão, o Fed elevou a taxa em 0,25 ponto percentual (p.p.) para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano.