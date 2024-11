Ibovespa opera de lado com mercado repercutindo IBC-Br acima do esperado

Às vésperas do feriado da Proclamação da República, o mercado segue cauteloso, com o Ibovespa operando sem direção única na primeira hora de sessão. Investidores aguardam com grande ansiedade o anúncio do pacote fiscal e seus detalhes. Desde ontem, circula uma informação apurada pela Veja que os cortes de gastos irão girar em torno de R$ 70 bilhões.

Ibovespa hoje: +0,15% aos 127.921 pontos

Entretanto, não há a confirmação destas informações, nem previsão de divulgação, que pode acontecer somente após o G20. “Há também o fato de que todo o trâmite leva tempo e as negociações e aprovações costumam modificar a proposta original, que ainda não está fechada”, diz Alexsandro Nishimura, economista da Nomos.

Ontem, na quarta-feira, 13, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Jorge Múcio, ministro da Defesa, para discutir a inclusão da pasta no pacote.

Na sequência, Haddad encontrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para apresentar um panorama geral. Ao sair, em conversa com jornalistas, Haddad disse que o valor do pacote será “expressivo”, mas afirmou não ter data ainda para divulgá-lo e que é necessário aguardar a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vamos tentar incluir mais medidas dentro das já pactuadas com outros ministérios […] Mais do que número expressivo das medidas, é o conceito que usamos […] Ministros foram informados da sustentabilidade do arcabouço e reagiram de diversas formas”, afirmou.

Após as declarações, os juros futuros, que têm melhor representado as tensões fiscais por parte do mercado, cederam. Ainda ontem à noite, Haddad se reuniu com Lula no Alvorada.

Entretanto, hoje, todos os DIs futuros a partir de 2025 registram altas, com os juros de 2027 operando na casa dos 13,40%.

Colabora para pressionar a curva de juros o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como a Prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Em setembro, o indicador registrou alta mensal de 0,80%, ante a expectativa de 0,50% e os 0,20% de agosto.

Na comparação com setembro de 2023, o IBC-Br aponta alta de 5,1% na atividade, e no acumulado dos últimos 12 meses, o índice registrou um ganho de 3%. No acumulado do ano, o IBC-Br avançou 3,3%, enquanto no terceiro trimestre de 2024 ele subiu 1,1%.

“Esse aquecimento da atividade econômica pode exercer pressão sobre a inflação, uma vez que o aumento da renda tende a elevar a demanda por bens e serviços. Consequentemente, o Banco Central pode considerar ajustes na taxa de juros para conter possíveis pressões inflacionárias", explica Alex Andrade, CEO da Swiss Capital Invest.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em queda de 0,13% aos R$ 5,782. Na última sessão, a moeda havia subido 0,36%, sendo negociada a R$ 5,79.

