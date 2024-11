IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,80% em setembro, acima do esperado

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,8% em setembro na comparação com agosto.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo BC. O IBC-Br veio acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava crescimento de 0,50%.

Na comparação com setembro de 2023, o IBC-Br mostra uma alta na atividade de 5,1%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 3%.

No consolidado do trimestre encerrado em setembro, o indicador encerrou com expansão de 1,1%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a alta foi de 4,7%.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 152,6 pontos em agostos para 153,9 pontos em maio na série dessazonalizada, melhor dado da série histórica, iniciada em janeiro de 2003.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.