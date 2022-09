Ibovespa hoje: bolsa tem leve alta após dia de pânico no mercado internacional

O Ibovespa sobe na manhã desta quarta-feira, 14, seguindo a recuperação das bolsas de Nova York, após terem registrado as maiores quedas desde 2020. Dados da inflação americana divulgados na véspera saíram acima das expectativas e aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve terá que ser duro para colocá-la de volta aos trilhos. A perspectiva de juros mais altos alimenta os temores de recessão na maior economia do mundo.

Ibovespa: + 0,27%, 111.088 pontos

+ 0,27%, 111.088 pontos S&P 500 (EUA): + 0,34%

+ 0,34% Nasdaq (EUA): + 0,48%

Embora esbocem alguma recuperação no pregão desta quarta, números divulgados nesta manhã voltaram a assombrar investidores.

O Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) confirmou a de deflação mensal de 0,1% em agosto, mas seu núcleo saiu acima do esperado, dando sinais de maior persistência da inflação nos Estados Unidos. O núcleo do PPI ficou em 0,4% no mês, com alta anual de 7,3% ante consenso de 7,1%.

"É mais uma notícia ruim de inflação, que segue muito alta. É mais um dado que aumenta a chance de o Fed subir os juros em 0,75 ponto percentual na próxima decisão", disse Pedro Gala, economista-chefe do Banco Master em morning call desta quarta. "Voltamos ao cenário de preocupações com a inflação e choque de juros do Fed. Não sabemos até quando a taxa de juro pode ir. Vai depender de como e quando a inflação vai reverter."

Na bolsa brasileira, petrolíferas ajudam a dar o tom positivo, seguindo a valorização do petróleo brent. A commodity voltou a ser negociada acima de US$ 95 nesta quarta, após ter ido a US$ 91 no dia anterior. Entre as maiores altas ainda estão as ações da Petz, Natura e Cogna.