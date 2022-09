Bolsa americana desaba 5,2% e índice tem pior pregão desde 2020

Os índices de ações americanos registraram nesta terça-feira, 13, a maior desvalorização desde o início de 2020, segundo o Financial Times.

O índice S&P 500 caiu 4,3%, seu pior dia desde junho de 2020: 99% das companhias listadas registraram queda de seu valor de mercado. Já a Nasdaq encerrou o dia em baixa de 5,2%.

O desempenho negativo foi incentivado por dados oficiais da inflação americana divulgados mais cedo, que mostraram um aumento inesperado do índice de preços em agosto. Como consequência, investidores acreditam que o Fed deve apertar ainda mais a alta dos juros como forma de conter esse cenário.

Os papéis de tecnologia são os mais sensíveis a mudanças nas expectativas sobre as taxas de juros. Isso porque os valores de mercado das companhias são majoritariamente baseados em crescimento futuro. Como consequência, as ações da dona do Facebook, a Meta ficaram entre as maiores perdedoras do dia, com queda de 9%, enquanto os papéis da Amazon afundaram 7%.