Ibovespa hoje: bolsa recua temores na China e caminha para 10ª queda seguida

O Ibovespa cai nesta segunda-feira, 14, acompanhando o tom de cautela do mercado internacional, que repercute o risco de calote de uma das maiores incorporadoras da China, a Country Garden. É o décimo pregão consecutivo de queda da bolsa brasileira.

Ibovespa: - 0,49%, 117.448 pontos

Segundo fontes da Reuters, a companhia está buscando atrasar o pagamento de títulos privados de emissão interna, após as negociações de onze de seus títulos terem sido suspensas. As ações da Country Garden fecharam em queda recorde na bolsa de Hong Kong nesta madrugada, recuando 18%. Bolsas internacionais operam em leve baixa no exterior.

"As notícias da China trouxeram preocupações sobre a economia da China como um todo. A recuperação chinesa está bem mais lenta que o projetado. O setor imobiliário está muito alavancado na China e há risco de uma crise mais séria, se o governo não fizer estímulos mais agressivos", disse em nota Leonel Mattos, analista de mercado da StoneX.

Eleição na Argentina

No radar dos investidores ainda estão o resultado das prévias das eleições presidenciais na Argentina, liderada pelo candidato de extrema direita Javier Milei, que teve cerca de 30% dos votos. No centro de suas propostas está a dolarização da economia argentina e o fim das operações de seu Banco Central. O peso argentino acumula cerca de 90% de queda frente ao dólar nos últimos cinco anos.

IBC-Br mais forte

No Brasil, economistas repercutem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho. O indicador, conhecido como "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,64%, pouco acima do consenso de 0,6%.

" Isto sugere que o PIB do segundo trimestre deve vir no campo positivo se observado os elementos da Oferta e surpreende uma vez que o PIB do primeiro trimestre subiu 1,9%, logo era de se esperar algum tipo de retração dado a base de comparação elevada, mas este não deve ser o caso", comentou em nota o economista André Perfeito.

Maiores altas do Ibovespa

CPFE3: + 3,87%

BBSE3: + 1,14%

SUZB3: + 0,80

Maiores quedas do Ibovespa

YDUQ3: - 9,25%

CYRE3: - 4,43%

VIIA3: - 4,32%

